De store moralske spørsmålene.

Den store bredden av mellommenneskelige relasjoner.

Det eksistensielle «trøkket».

Birk Florian Fischer Magnussen trekker fram noen av årsakene til at han synes Bibelen er ei fascinerende bok. Så fascinerende at han visste at han ville ha den som tema for en Kapittel-festival, selv før han fikk jobben som festivalsjef.

FESTIVALSJEF: Birk Florian Fischer Magnussen har kjøpt seg en ny bibel i svart skinninnbinding. Den gleder han seg til å bli bedre kjent med. (Caroline Teinum Gilje)

– Det er ei hellig bok, og det skal vi respektere. Men vi skal også respektere ytringsfriheten, som er en grunnstein i vårt vestlige demokrati, og dermed er det viktig å kunne diskutere den fritt.

– Et slags drømmetema

Temaet ble annonsert like etter at årets festival ble avsluttet. Magnussen forteller at både internt i programavdelingen og programkomiteen, og når han har snakket med forfattere og kolleger i forbindelse med festivalen, har det vært en umiddelbar interesse for det.

– Den gjennomgående responsen vi har fått er at det er et kult og friskt valg, sier han.

---

Kapittel

Heter også «Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet».

Arrangeres av og rundt Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger.

Ble først arrangert i 1995, og har 30-årsjubileum neste år.

---

– Det er et slags drømmetema, siden det er så komplekst. Jeg kjenner allerede at det er en ny entusiasme, for dette har vi ikke gjort før.

– Med et så konkret tema, blir det noen begrensning i hvordan dere kan gjennomføre i festivalen?

– Ja, men det er nødvendige begrensninger. Hvis ikke kunne vi bare trykket «copy-paste» og gjenskapt festivalen. Et slikt tema vil nødvendigvis skrelle vekk noen, men også løfte fram andre.

– Hvor brenner det i dag?

En av grunnene til at Magnussen mener Bibelen egner seg som festivaltema, er at den skaper debatt over hele verden. Han trekker spesielt fram USA, aktualisert med presidentvalget og abortlovgivninga.

KULTUR: «Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet» er det lange navnet på Kapittelfestivalen. Bildet er fra en av de mange programpostene under årets festival. (Beata Budzkowska)

– Også i Norge, hvor saker som abort, homofili og kjønnsroller er brennende saker i kirka.

Han trekker fram motsetningen mellom å forholde seg til Bibelen på en bokstavtro måte, og den moderate tilnærmingen, som han kaller et sekulært blikk på en hellig skrift.

– Hvis man velger å tro på og praktisere kristendom, men ikke tolke Bibelen bokstavelig, blir det en slags identitetskrise.

Jeg er i bunn og grunn nysgjerrig på hvordan troende kristne i Norge forholder seg til Bibelen — Birk Florian Fischer Magnussen

– Her tror jeg mange vil argumentere for viktigheten av å se på den historiske konteksten Bibelen er skrevet i.

– Jeg kan ha forståelse for det. Jeg er i bunn og grunn nysgjerrig på hvordan troende kristne i Norge forholder seg til Bibelen. Hvor brenner det i dag?

Skal lese på nytt

Nå begynner det å nærme seg 25 år siden Birk Florian Fischer Magnussen sist leste i Bibelen. Han forteller at han selv kommer fra en oppvekst i kristne miljøer, og spilte i band sammen med et Tensing-kor i mange år.

Nå skal han ta Bibelen fatt på ny. Han har kjøpt seg en ny utgave med svart skinninnbinding, som han oppbevarer lett tilgjengelig på kontoret sitt.

– Du nevner kontroversielle temaer. Er det disse du synes er det mest interessante ved Bibelen?

– Nei, ikke egentlig. Rent personlig synes jeg det mest interessante er hvordan Bibelen historisk sett har vært mat for tanken. Det er der Bibelen utmerker seg som noe unikt, for det finnes så mye menneskelig der. Som viser at mennesket ikke har forandret seg all verdens, i og med at vi fortsatt baler med det samme.

Midt i bibelbeltet

Stavanger kan kalles ei slags beltespenne i bibelbeltet. Som den største byen i Rogaland, som igjen ligger med bergensregionen i nord og Sørlandet i sør, er Stavanger sentrum for mye kristen aktivitet. Det norske misjonsselskap (NMS) har hovedkontor i byen, IMI-kirken er blant landets største frimenigheter og ved VID vitenskapelige høyskoles campus i Stavanger kan du utdannes til prest.

Jeg håper vi kan klare å skape en fysisk møteplass for folk, hvor det er plass til et mylder av meninger — Birk Florian Fischer Magnussen

Ved sistnevnte har Magnussen allerede fått «tips til gode navn». Han nevner også miljøet rundt Stavanger Domkirke som naturlig å kople seg på. På spørsmål om han ser for seg at festivalen skal rette seg mest mot litteraturinteresserte mennesker, framfor bibelinteresserte – dersom det er mulig å dele opp befolkninga slik – svarer han:

– På ingen måte. Jeg håper vi kan klare å skape en fysisk møteplass for folk, hvor det er plass til et mylder av meninger, og hvor du kan oppleve å høre et annet perspektiv enn det du selv har.

DOMKIRKE: Festivalsjefen ser for seg å alliere seg med ulike kunnskapsmiljøer på teologi og Bibelen i arbeid med festivalen. Her står han inne i Stavanger Domkirke, hvor han allerede er i kontakt med nøkkelfolk. (Caroline Teinum Gilje)

Helt siden de bibelske tekstene oppstod, har de vært lest og diskutert. Så tidlig som på 200-tallet havnet teologen Origenes i disputt med sine fagfeller rundt hvordan skapelsen skulle forstås. Og når vi spoler fram til vår tid, ser vi at innholdet i og tolkninger av Bibelen debatteres nærmest daglig i Vårt Lands spalter.

Magnussen tror likevel Kapittel-festivalen kan tilføre noe nytt:

– Du har rett i at diskusjonene pågår hele tida, men det skjer ikke nødvendigvis i den store majoritetens øyehøyde.

Han har troa på å løfte debattene som pågår innenfor den kristne sfære ut til det gjengse publikum.

– Kanskje kan det bidra til en mer balansert forståelse av Norge i dag sett gjennom prismet til Bibelen. Det er min eneste idealistiske forhåpning.