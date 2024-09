– Jeg ble utfordret av Det andre teatret til å lage en forestilling om tro. Og det syntes jeg var skikkelig skummelt. Men da tenkte jeg at når jeg synes det er så skummelt, så må jeg gjøre det, sier Ingvild Haugstad Gundersen.

Hun er for tiden aktuell med forestillingen «Herregud & Ingvild» på Det andre teatret. Her snakker hun om sin egen tro, fra barnetro til et aktivt valg om å tro som voksen.

– Det er jo så vanskelig å snakke om tro fordi det er veldig personlig. Men forestillingen tar utgangspunkt i meg og min tro. Det er jo veldig mye tøys og humor, men det er også alvor.

Å være alvorlig har vært utfordrende, forteller Gundersen. Hun mener likevel det er viktig å kunne trekke det hele ned og også stå i de seriøse delene av stykket.

«Veldig kristen»

– Jeg har veldig respekt for dem som ikke tror. Men så opplever jeg ikke alltid å bli møtt med den samme respekten tilbake.

Gundersen mener man fort kan få en merkelapp når man står frem som kristen. Hun kan bli tillagt verdier og egenskaper som hun ikke kjenner seg igjen i. Oppfølgingsspørsmålet kommer også ofte: «Er du sånn veldig kristen?»

– Og ja, jeg er jo det, for jeg tror jo. Men i «veldig kristen» ligger det et sånt stigma, en slags merkelapp om at du er ekstrem.

I Gundersens omgangskrets er det mange ikke-troende. Blant dem blir bønnen og troen hennes eget, stille rom. Men på Det andre teatret opplever hun også stor støtte til å snakke høyt om troen i forestillingen. Hun skryter av kollegene, som er gode på å løfte hverandre frem – også i sine ulikheter.

«VELDIG KRISTEN»: – Jeg føler det har blitt tabu å snakke om. Mange opplever å bli stempla. (Lukas Leonardo Ibanez-Fæhn)

Et samarbeid med ikke-troende

Forestillingen er laget i samarbeid med Henrik Stoltz Vernegg. Selv om det er Gundersen som står på scenen og forteller om sin tro, er det et samspill i forestillingen med lyd og lys som styres av Vernegg.

– Det er veldig samspill mellom meg og ham. Og han tror jo ikke på Gud, sier Gundersen.

Å jobbe med forestillingen blant ikke-troende kolleger har vært veldig nyttig, mener hun.

– Jeg får jo innblikk i deres opplevelser i møte med troende når man ikke tror selv.

Ingvild Haugstad Gundersen synes det er viktig å kunne snakke om tro, samt å kunne stille hverandre de spørsmålene man lurer på. Hun har også fått positive tilbakemeldinger fra andre troende i arbeidet med forestillingen, nettopp fordi de selv synes det er vanskelig å snakke om troen sin.

– Jeg føler det har blitt tabu å snakke om. Mange opplever å bli stempla.

– Hvordan har det vært å tulle med troen?

– Jeg som person har jo egentlig bare lyst til å tulle. Jeg synes det er veldig gøy å bruke humor og kunne fjase med alt. Så har balansen vært å tulle, men samtidig tørre å være veldig ekte og sårbar når det trengs. At jeg kan tørre å stå i stillheten i de øyeblikkene som betyr noe eller, der jeg ønsker at publikum skal tenke litt.