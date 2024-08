TIl Vårt Land seier festivaldirektør Steinar Larsen at Olavsfest ikkje lenger er retta mot tradisjonell kyrkjemusikk og kyrkjas publikum.

– Den norske kyrkje og Nidarosdomen er framleis våre viktigaste samarbeidspartnarar, men vi treng å opne opp i måten vi programmerer og kommmuniserer på, seier Larsen.

Ved spørsmål om kvifor festivalen ikkje vil betegne seg som kristen er styreleiar Arild Kalkvik kjapp med å påpeike det han meiner er ei misforståing.

- Vi har jo aldri vore ein kristen musikkfestival. Gjennom åra har fokuset til festivalen endra seg mykje. Det er ikkje lenger det samme fokuset på den klassiske kyrkjemusikken, men meir av variert kultur.

Mangler Olav?

Til Vårt land seier leiande biskop i Den norske kyrkje, Olav Fykse Tveit at han saknar meir Olav under Olavsfest.

- Det kunne vore meir. Altså, meir av Olav forstått som Olavstradisjonen og kvifor vi feirar Olsok. Dette kjem fram i kyrkjeprogramet, men ein skal ikkje vere forlegen for å vise koplinga mellom religionen, kyrkjehistoria, kulturen og samtida i det øvrige programmet, seier Olav Fykse Tveit.

TIl dette svarar Kalkvik følgande:

- Målet er å ha ein festival som forvalter Olavsarven, men som vi også følger med i tida. Vi tar framleis vare på pilegrimstradisjonane og dei andre tradisjonane knytt til Olav, men vi inkluderer mykje meir som bidrar til den større kulturen. Vi ønsker å vere ein verdibasert kulturfestival med utgangspunkt frå arven til Olav.

Olavsfest har mykje fokus på tru, og fleire av arrangementene finn sted i Nidarosdomen og andre stader med kyrkjeleg betydning.

Vi brukar Nidarosdomen i sammarbeid med kyrkja, men vi har ikkje definert oss som ein kristen musikkfestival — Arild Kalkvik, styreleiar Olavsfest

DNK og andre står for det kristne

- Vi brukar Nidarosdomen i samarbeid med kyrkja, men vi har ikkje definert oss som ein kristen musikkfestival. Vi viser fram kultur og arv frå Olav, og kyrkja er ein stor grad del i det. Vi ser det som ein fordel at det er ein festival for heile byen og som har noko for alle.

På programmet er det mykje variert innafor klassisk korsong, pop, jazz og meir. Samtidig er det mykje samtaler og aktivitetar ein kan delta på.

- Prøvar de å halde på det kristne i programmet?

- Vi prøvar å ha eit allsidig program, som tar opp aktuelle debatter og temaer. Mykje av programmet rundt festivalen er kristent, men dette er det den den norske kyrkje og andre som står for. Det er summen av alle ting som skjer, kristeleg og ikkje-kristeleg som blir til Olsok-feiring og Olavsfest.