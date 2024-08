Det var da årets «Brobyggerpris» dukket opp i Vårt Land denne uken at tidligere kirkerådsleder og generalsekretær i Norske kirkeakademier (NKA) Kristin Gunleiksrud Raaum så seg nødt til å opplyse om en forvirringssak.

For da Vårt Land publiserte NTB-saken var det helt riktig at Brobyggerprisen gikk til Karpe Diem.

Men for de som følger godt med på norske prisutdelinger, kan det hele virke litt forvirrende. For i mars skrev NTB og Vårt Land at prisen gikk til Kirkens Nødhjelp. Det er nemlig to priser i dette land med samme navn.

VANT: Tidligere KrF-politiker Dagfinn Høybråten er i dag avtroppende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, som ble årets årets brobygger, ifølge Norske kirkeakademier. (Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

VANT OGSÅ: Tidligere KrF-politiker Valgerd Svarstad Haugland er i dag avtroppende Statsforvalter i Oslo og Viken, og ble en av årets brobyggere, ifølge 14. augustkomiteen. (Berit Roald/NTB)

«Samme» pris på samme dag

Norske kirkeakademier har siden 1983 årlig delt ut en pris med navn «Brobyggerprisen». Da prisen i 2017 skulle deles ut til organisasjonen Refugees welcome to Norway under Olavsfest, skapte det forvirring da det samme dag dukket opp nyhetssaker i diverse medier som sa at Brobyggerprisen gikk til biskop Ole Christian Kvarme og Canadas statsminister Justin Trudeau. Selv på kirken.no ble dette videreformidlet.

– Da fikk vi mange reaksjoner. Folk lurte på hva dette var for noe. Så begynte vi å sette oss inn i det, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Det var da de oppdaget at 14. augustkomitéen hadde en pris med nøyaktig samme navn. 14. augustkomitéen er en organisasjon som arrangerer en årlig feiring av Pakistans nasjonaldag for norsk-pakistanere i Norge. Siden komitéens opprettelse i 2003 har de også delt ut Brobyggerprisen under den årlige feiringen. Men da hadde det altså allerede eksistert en brobyggerpris i 20 år, utdelt av NKA.

– Man bruker ikke hverandres navn på priser, mener Raaum.

Hun understreker at 14. augustkomitéen i hennes øyne er et «prisverdig tiltak», etter at hun og kolleger begynte å undersøke organisasjonen under 2017-forvirrelsen. Men hun skulle gjerne sett at de to prisene hadde separate navn.

– Har de rappet navnet?

– Det er ikke et beskyttet navn. Så rent juridisk er det ingenting som tilsier at de ikke kan ta et sånt navn. Men vi mener det ikke er vanlig å ta hverandres prisnavn. Selv om navnet TV-aksjonen ikke er et beskyttet navn, så er det ingen om ville ta navnet hvis de skulle ha en innsamling på en TV-kanal.

EN PRISUTDELER: Kristin Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier, som har delt ut Brobyggerprisen siden 1983. Hun håper den andre Brobyggerprisen, som er blitt delt ut siden 2003, skal skifte navn. (Erlend Berge)

Ønsket samtale

Da NKA oppdaget sammentreffet i 2017 forsøkte de å ta kontakt med 14. augustkomitéen og be dem endre navn. Kristin Gunleiksrud Raaum forteller at de både sendte fysisk brev og e-postbrev adressert til komitéleder og Høyre-politiker Aamir Sheikh.

Vårt Land har sett både brev og e-post fra 2018. Raaum mener at Sheikh aldri svarte dem.

– Vi ga opp til slutt. Det tok vel et par-tre år.

Dermed har de to prisene fortsatt å bli delt ut årlig, med presseoppslag og alt som hører til.

– Vi har gitt ut 14. augustkomitéens brobyggerpris hvert år siden 2003. Så det er ikke noe nytt, svarer komitéleder Aamir Sheikh.

Brobryggerprisen 2021 KONTROVERSIELL: I 2022 fikk Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, generalsekretær i Muslim World League, Brobyggerprisen fra 14. augustkomiteen. Al-Issas organisasjon skulle ifølge Dagbladet ha betalt 12,8 millioner til en stiftelse styrt av Høyre-politiker Aamir J. Sheikh (til høyre), som leder 14. augustkomitéen. Begge har nektet for at det er noen sammenheng mellom priser og penger. (Terje Bendiksby/NTB)

Han er heller ikke enig i Raaums versjon av historien, der NKA ikke har fått noe svar fra 14. augustkomitéen.

– Vi har vært i dialog med dem tidligere, så de har fått svar, sier Sheikh og utdyper hva svaret hans er på spørsmålet om navnebytte:

– Vi har ingen planer om å bytte navn.

Han mener det ikke er noe problem at begge prisene kaller seg brobyggerpris, og understreker at det i pressemeldingene er tydelig hvilken pris det er snakk om. Ellers henviser han til Wikipedia-siden som forklarer at «Brobyggerprisen» kan vise til forskjellige priser.

Sammentreff av dato

Sheikh mener at det ikke er forvirrende med det like navnet. Det er Raaum uenig i:

– Hva slags forvirrende situasjoner har oppstått?

– For det første for prisvinneren selv. To ganger har dette [14. augustkomitéens pris] blitt offentlig på dagen vi deler ut Brobyggerprisen. Da har prisvinnere lurt på hva dette er for noe, sier Raaum.

1. august 2018 kom nyheten om at «Sana» fra Skam, rettere sagt skuespiller Iman Meskini, fikk prisen. Samme dag var NKA igjen på plass på Olavsfest for å dele ut pris – til Tor Sørby.

Brobyggerprisen 2018 PRISGITT: Iman Meskini fikk Brobyggerprisen i 2018. Den ble delt ut av Erna Solberg, daværende statsminister i Norge, på Pakistans nasjonaldag 14. august. (Terje Pedersen/NTB)

OGSÅ PRISGITT: Tor Sørby fikk Brobyggerprisen i 2018. Den ble delt ut av Kjell Yngve Riise, daværende styreleder i Norske Kirkeakademier, på Olavsfest 1. august. (Norske Kirkeakademier)

Aamir Sheikh forteller at de alltid har annonsert vinnerne 1. august, for så å dele den ut under nasjonaldagfeiringen 14. august.

– NKA forteller at det har vært forvirringer et par ganger. Forstår du at det kan være forvirrende med medieoppslag om at «Brobyggerprisen går til den og den», når det er to forskjellige priser?

– Vi har alltid, siden 2003, offentliggjort prisen 1. august. Vi har alltid presisert i pressemeldingene at det er 14. augustkomitéen som deler ut prisen på den pakistanske nasjonaldagen. Det vet også alle som får prisen.

– Viktig merkevare

Også andre har trodd at komitéens vinner er NKAs vinner.

– For oss er hvem som får prisen en viktig merkevare for oss. Det skaper en del uro og har gjort det i mange år. Hvem 14. augustkomitéen gir prisen til skal ikke jeg blande meg inn i. Men vi ville aldri drømme om å gi prisen til kongelige selv om de gjør en solid brobyggende innsats i landet, sier Raaum.

Hun skulle gjerne sett at 14. augustkomitéen justerte navnet på prisen for å unngå fremtidige forvirrelser.

– Vi synes de bør presisere at dette ikke er Brobyggerprisen som ble etablert av Norske kirkeakademier i 1983. De kan kalle det for 14. augustkomitéens brobyggerpris, for eksempel, for å presisere at det ikke er samme pris.

Et annet forslag fra Raaum er «Prisen for brobyggende virksomhet». Hun mener de gjerne kan kalle prisen for en brobyggerpris, så lenge det ikke er ordrett etter NKAs «Brobyggerprisen».

– Den var 20 år gammel da de begynte å dele ut en brobyggerpris.

I år fikk Kirkens Nødhjelp prisen fra NKA. Fra 14. augustkomitéen går prisen til hele tre vinnere og blir altså delt ut under feiringen 14. august: musikkgruppen Karpe; statsforvalter og KrF-veteran Valgerd Svarstad Haugland og den pakistanske filmstjernen Hamza Ali Abbasi, som også kommer til Oslo for å delta i årets feiring.





Ikke to, men tre!

Én pluss én blir fort til tre, og i 2004 dukket det faktisk opp en tredje Brobyggerpris for å supplere på de to eksisterende. Fritt Helsevalg har nemlig også en årlig pris med samme tittel. Denne tildeles «personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisinen, med fokus på forbrukeren».

– Har dere reagert på denne prisen?

– Nei, for den har vi ikke sett noe om i mediene. Og såvidt jeg forstår er den omtalt som «Fritt helsevalgs brobyggerpris», så det har ikke skapt noe problemer, forteller Raaum.