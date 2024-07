De har brutt med et autoritært ledelsesideal

Sterke, autoritære ledere har preget kunstfeltet. Men Nasjonalballetten og håndballandslaget har vist at en annen vei er mulig:

– De har tatt modige valg når det gjelder ledelse. Og de bryter med en tradisjon som har stått sterkt både innen toppidretten og den utøvende kunsten, og som har handlet om at man dyrker lederen som et geni som sitter på all ekspertkunnskapen.

Dette sier Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi ved Norges musikkhøgskole og professor II ved Handelshøyskolen BI. Sammen med Liv Hemmestad, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og fagansvarlig for idrettscoaching og trenerutvikling ved Olympiatoppen, er Røyseng aktuell med boka Klokskap og ledelse i høytpresterende miljøer.

Her undersøker de to forskerne hvordan ledelse utøves ved Nasjonalballetten og kvinnelandslaget i håndball. Og hovedpunktene i denne ledelsesstrategien er ifølge Røyseng:

• Utøverne blir sett på som ressurser, som sitter på kompetanse som det er verdifullt for kollektivet at aktiveres.

• Prestasjonsutviklingen har et etisk perspektiv: Utøverne, med sin kompetanse og sårbarhet skal lyttes til – og tas på alvor som mennesker.

Mange frykter at det å involvere utøverne skal føre til svakere resultater. — Sigrid Røyseng, professor

Heltedrømmen

Motsatsen er et tradisjonelt ledelsesideal:

– Ideen om den heroiske, sterke og allvitende lederen er like gammel som ledelsesfaget, og lever i beste velgående. Det ligger dypt i kulturen vår å søke mot slike ledere. Men vi tror at et annet og mer involverende lederideal kan være både mer etisk, og mer realistisk. For enkeltmennesker kan ikke utrette mirakler hvis det ikke skjer i samspill med det sosiale landskapet som man er del av, understreker Røyseng.

FORSKER: Sigrid Røyseng (Charlotte Wiig)

– Men vil ikke resultatet falle hvis «alle skal med»?

– Mange frykter at det å involvere utøverne skal føre til svakere resultater. Det som har vært spennende med casene våre, er at involveringen ikke har stått i veien for gode prestasjoner, sier hun, og mener det er en feilslutning å tro at en ydmyk leder er en svak leder:

– Å være en ydmyk leder handler om å ta på alvor at det ligger mye kunnskap blant dem man er satt til å lede. Og når den aktiveres, får man et bedre utgangspunkt for å ta beslutninger.

---

Ledelse i kunsten

Klokskap og ledelse i høytpresterende miljøer (Cappelen Damm, 2024) handler om ledelsesidealer i kunstfeltet.

(Cappelen Damm, 2024) handler om ledelsesidealer i kunstfeltet. Boken er basert på feltarbeider ved Nasjonalballetten og kvinnelandslaget i håndball.

Forfatterne er Sigrid Røyseng, professor ved Norges musikkhøgskole og Liv Hemmestad, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

---

Makt over sjelen

Røyseng sier ting settes på spissen i høyprestasjonsmiljøer, fordi mye står på spill, og alle parter er motiverte for å strekke seg langt. Men dette har i mange tilfeller ført til at utøverne har gått på akkord med egen helse, og det har vært tabu å snakke om skader.

Hun understreker at et nytt ledelsesideal med åpenhet for å snakke om sårbarheter imidlertid ikke opphever maktubalansen mellom utøver og leder. Derimot kreves det fortsatt stor bevissthet:

– Maktaspektet forsvinner ikke selv om man begynner å involvere utøverne. Før handlet det om å få makt over kroppene, slik at håndballspilleren eller danserens kropp gjorde som lederen ville. Med involvering og åpenhet ligger det en fare for at makten flytter seg til det mentale planet, og innebærer en styring av det sjelelige nivået. Det kreves mye refleksjon for å sørge for at dette skjer med et minimum av dominans, og dette er vi opptatt av i boken.

– Hvordan kan det utspille seg i praksis?

– Det kan handle om at man blir bedt om å fortelle om sine meninger og om sine sårbarheter på en slik måte at man presses til å si mer enn man egentlig vil, eller at man begynner å internalisere hva man tror lederen tenker og ønsker at man skal si. Involveringen må derfor ha et sterkt etisk perspektiv: Utøveren skal ikke bare bli et instrument for lederens prestasjonsarbeid, men lederen må se menneskets egenverdi, og huske på at dette ikke kan reduseres selv om mye står på spill.

Med involvering og åpenhet ligger det en fare for at makten flytter seg til det mentale planet — Sigrid Røyseng, professor

Ligger etter

Røyseng mener problemstillingen er felles for mye av arbeidslivet.

– Hva er årsakene til det bruddet i ledelsesideal som du nevner?

– Det handler om bredere prosesser i samfunnet og arbeidslivet, der det har vært et ideal at medarbeidere skal være medvirkende i prosesser. Og her har nok toppidretten og kunstfeltet ligget litt etter det øvrige arbeidslivet.

– Hva forklarer tregheten?

– Toppidretten og kunsten er arenaer der man dyrker enkeltindividet og de grensesprengende prestasjonene. Her blir de store kunstnerne og utøverne feiret internt så vel som i mediene, som er fulle av heltehistorier. Det tror jeg forklarer hvorfor dette ledelsesidealet har hengt ved.

Mer enn festtaler

For håndball-landslagets del har Marit Breivik uttalt i et intervju med Dagens Perspektiv, at det var en praktisk årsak til at hun bestemte seg for å sette en annen kurs. Breivik forklarte at en trener som dirigerer fra sidelinjen alltid havnet bakpå.

Løsningen hennes ble å gi utøverne tillit til selv å ta ansvar for situasjonene.

– Hvor representativt er dette ledelsesidealet for kunsten og sporten generelt?

– Jeg tror det varierer litt. Men vi vet måten håndballjentene har vært ledet på, har vært til inspirasjon både i og utenfor idretten, sier Røyseng, og legger til:

– Også er det en ting å si at man holder på med verdibasert ledelse, eller bruke andre lignende begreper. Noe annet er å gjøre det i praksis. Det er krevende arbeid å åpne for utøvernes synspunkter, og det er ingen enkel vei til målet. Men i lengden kan en kultur for involvering, bygge et varig høyprestasjonsmiljø, avslutter Røyseng.