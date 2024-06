Over hundre tusen nordmenn gjør som Magnus

Sist uke ga den 35 år gamle norske klatrelegenden sine 2,3 millioner følgere på YouTube et gledessjokk: Han gjorde comeback sju år etter at han sluttet å konkurrere.

Midtbø stilte opp i lokal japansk buldrejam (buldring: klatring på lave vegger uten tau) der han presterte å bli nummer tre – til tross for at Japan har samme status i buldring som Norge har i langrenn og Nederland har i skøyteløp.

– Det var det gøyeste jeg har gjort på lenge. Og det gikk overraskende bra. Det ga litt mersmak, men likevel blir det nok ikke noe ordentlig comeback, selv om seerne ber om det i kommentarfeltet.

– Hvorfor ikke?

– Jeg blir så nervøs av det. Og jeg har mistet den sulten jeg hadde da jeg var yngre. Nå har jeg ikke den indre motivasjonen som kreves for å pushe grensen, erkjenner Midtbø.

---

Magnus Midtbø

Alder: 35

Yrke: Klatrer

Hobbyer: Ingen, utenom klatring

Kjent for: Youtube-stjerne med 2,3 millioner følgere

Meritter: 14 ganger norsk mester, sju ganger nordisk mester, juniorverdensmester, to tredjeplasser i verdenscupen.

Hardeste rute: Ali Hulk sit start, 9b.

---

STERK: – I klatring blir du sterk, uten å bli stor, fastslår Magnus Midtbø. Han viser også til forskning som påviser korrelasjon mellom grepsstyrke og forventet levealder. (Erlend Berge)

Ikke spør om Frank Løke!

Vårt Land møter ham på klatresenteret Gneis i Bærum. Han er selv medeier på senteret. Unge klatrere kommer bort og spør om å få ta bilde av seg selv sammen med helten underveis i intervjuet.

– Jeg kunne ikke forestilt meg at klatring skulle bli så stort. Da jeg begynte var den en liten subkultur for folk som drev med noe andre regnet som farlig og på utsiden av det vanlige samfunnet. Nå er klatring blitt like mainstream som å gå på Sats eller løpe i parken, fastslår mannen som nå lever av sporten han ga et gjennombrudd.

For 13 år siden ble Midtbø plutselig landskjent. NRK sendte et portrettprogram der han fikk seerne til å sitte med åpen munn etter at han hengende etter én finger tok seks pullups. Dagen etter snakket «alle» om klatring i lunsjpausen. Det var et slags forvarsel om interessen som skulle oppstå da dokumentarfilmen Free Solo med Alex Honnold ble sendt på NRK i 2019.

Når man kjenner på både redsel og mestringsfølelse, utløses det rushet som ligner på følelsen av å være forelska — Magnus Midtbø

– Alex er nok definitivt en av de mest kjente klatrerne i verden i dag, fastslår Midtbø. Han klør seg en stund i hodet og tenker over Vårt Lands spørsmål om hvem de fem mest kjente profilene i sporten er. Uten nøling regner han seg selv som en av dem, takket være gjennomslaget på YouTube.

– Utenom Alex og meg må jeg nok nevne verdens beste klatrer, Adam Ondra. I tillegg har legenden Chris Sharma og fasadeklatreren Alain Robert stor plass i offentligheten. Jeg bør vel også nevne sherpaen Nirmal Purja, som mange har sett i Netflix-dokumentaren 14 peaks. Nothing is impossible. Men Himalaya-klatring er like forskjellig fra sportsklatring som løping er fra svømming. Når folk spør meg om Frank Løke, så har jeg ingen peiling.

---

Klatring

Ble eget særforbund i 1992, og tatt opp i Norges idrettsforbund først for 30 år siden.

32.500 nordmenn er medlem i klatreklubber.

132.000 nordmenn har brattkort og topptaukort (lisens) for å klatre på innendørssentre.

Tilsvarende tall i 2011 var 5.000 kort.

I OL i Paris deles det ut to gull i klatring: Ett i speedklatring og ett i komboen tau/buldring.

---

COMEBACK: – Det var gøy å gjøre comeback. Men OL frister ikke. Jeg har mistet den sulten jeg hadde da jeg var yngre, erkjenner Magnus Midtbø. (Erlend Berge)

Fireåring i lyktestolpen

Magnus Midtbø har alltid vært et eksepsjonelt motorisk talent. Moren hans sier at gutten lærte å gå da han var ni måneder. Da han var fire klatret han til topps på seks meter høye lyktestolper rundt huset. Søsteren hans, Hannah, var i mange år Norges sterkeste kvinnelige klatrer.

Første gang Vårt Land skrev om Midtbø fikk artikkelen tittelen Magnus vs. Magnus. Det handlet om parallellene mellom verdens smarteste Magnus, sjakkspilleren Magnus Carlsen, og verdens sterkeste Magnus, klatreren Midtbø.

Her skrev vi om da Magnus som 14-åring ikke fikk lov til å klatre i seniorklassen, fordi seniorene var redde for at den småvokste rødtoppen skulle slå dem. Og det gjorde han – utenfor konkurranse.

– Mange som slutter å konkurrere savner adrenalinet, oppmerksomheten og det å ha noe de brenner for. Hadde jeg hatt en ni-fire-jobb på et kontor, hadde det nok vært sånn for meg også. Men gjennom jobben med å lage filmer på YouTube får jeg utløp for mye av det samme, uten all nervøsiteten og alle forsakelsene.

– Hvordan får man 2,3 millioner følgere?

– Man må være tålmodig og man må stadig fornye seg. Jeg laget over hundre videoer før det tok av. Det er som med alt annet i livet: Ingen ting er lett, selv om det kan virke sånn.

FRIKSJON: Kalkposen er klatrerens beste venn. Alt handler om friksjon. Holder grepet, eller glipper det? (Erlend Berge)

Rekordvekst

Under OL i Paris i juli er klatring for andre gang på programmet. Sporten er sterkt voksende globalt, akkurat som den er i Norge. Over 130.000 nordmenn har nå tatt testen som må til for å få lov til å klatre på innendørs klatresentre. Dette er et voldsomt tall, bare tretti år etter at sporten ble tatt opp i Idrettsforbundet.

Og til tross for at Midtbø nevner fem menn som sportens største profiler, er det like mange kvinner som menn som begynner å klatre.

– Magnus har vært den største profilen vår, både gjennom sine sportslige prestasjoner og gjennom klatring kjent som aktivitet. Han viser fram hva klatring er på en god måte, sier generalsekretær Johanna Solberg i Norges Klatreforbund til Vårt Land.

FINGERSTYRKE: Magnus Midtbø som 22-åring – da kun 3-4 andre klatrere i verden kunne henge etter de samme små takene. (pri)

Var livredd

Magnus selv fastslår uten å blunke at klatring er verdens beste sport. Han forteller om forskning som viser at det er en direkte link mellom et menneskes grepsstyrke og hvor lenge det har igjen å leve. Han viser også til en avisartikkel hvor et klatresenter i Oslo ble kåret til årets beste sjekkested.

– Jeg ser mange som er på date på klatresenteret. Det er noe helt annet enn å sitte på en kafé. Jeg tror de lærer mye mer om hverandre når de driver problemløsing sammen. Og så kjenner de på både redsel og mestringsfølelse, og det utløser det rushet som ligner på følelsen av å være forelska.

– Er klatring farlig?

– Det kommer an på hva slags klatring man gjør. Det som foregår innendørs er ganske sikkert. Selv har jeg aldri hatt noen ulykker ut over en forstuet ankel. Men jeg innrømmer at jeg var livredd da jeg frisoloerte sammen med Alex Honnold.

– Blir man sterk av å klatre?

– Ja. Men du blir sterk uten å bli stor, i motsetning til når du løfter vekter. Den styrken du får i klatring er mye mer funksjonell, fastslår Magnus Midtbø.

Over en million nordmenn så ham på NRK da han kom til finalen i Mesternes mester i 2021 – og de skjønner hva han snakker om. Bortsett fra en miss i presisjonskast i finalen, viste klatreren seg som den mest allsidige atleten av alle.