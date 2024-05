Det går fram i merknadene fra familie- og kulturkomiteen, som nå har levert sin innstilling i saken om Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap.

Stortinget skal stemme over lovforslaget i juni.

Opplysningsvesenets fond er kjent som «prestegårdsfondet». Dette er et fond som har røtter tilbake til før reformasjonen, og som besitter store eiendommer i tilknytning til kirker og prestegårder over hele landet.

Stortinget har bestemt at fondet skal avvikles i sin nåværende form som følge av skillet mellom stat og kirke, og heretter skal det bli et statlig eid aksjeselskap som finansierer kirkevedlikehold.

Vil legge føringer

I komiteinnstillingene, som ble klar tirsdag ettermiddag, tok et flertall som inkluderte regjeringspartiene til orde for å legge klarere føringer for eierskapet enn hva regjeringen hadde lagt opp til i sitt forslag.

– Vi har brukt komitearbeidet nå til understreke at det nye OVF skal være sitt samfunnsansvar bevisst, og at det er sikkerhetspolitisk viktig at eiendommene kun kan selges internt i Norge, sier saksordfører Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet.

– Da går det på at man er redd for at Russland skal kjøpe opp eiendommer?

– Ja, eller Kina, der det gjerne er åtte ledd før du skjønner at det er den kinesiske stat som står bak et oppkjøp, sier Sem Jacobsen.

Konsesjonspliktig

Konkret har alle partier unntatt H og V stilt seg bak en formulering om at «Stortinget ber regjeringen sørge for at aksjeselskapets mål, vedtekter eller strategi bidrar til allmennhetens reelle tilgang til jakt og fiske på selskapets eiendommer».

Videre uttaler et flertall bestående av komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti at eiendomsforvaltningen også må ha sikkerhetspolitikk for øyet.

Det konkrete grepet, som også er foreslått av departementet, uten at det her nevnes at man har et sikkerhetspolitisk formål, går ut at jord- og skogeiendommer bare kan selges til aktører som konsesjonslovgivningen tillater salg til.

Flertallet i komiteen viser til dette forslaget, og skriver at «det er høyst avgjørende for beredskap og sikkerhet at man gjennom statlig eierskap sikrer nasjonal kontroll over eiendommer som forvaltes av OVF».

– Handler om å være føre-vár

– Har dere hørt om OVF-eiendommer som har hatt utenlandske interessenter?

– Jeg ble fortalt om slike eksempler i forrige stortingsperiode, og dette er grunnen til at jeg har vært spesielt opptatt av dette. Jeg husker ikke hvilke konkrete eiendommer det gjaldt. Men beredskap handler uansett om å være føre vár, sier Sem Jacobsen.

OVFs eiendomsportefølje er svært spredt, men inneholder sentrale eiendommer i byer, tettsteder og bygder i hele landet.

Nationen har tidligere i vår utarbeidet en kartløsning som viser OVFs eiendommer over hele Norge. Kartet viser at OVF har eiendommer på forsvarspolitisk strategiske steder, slik som på Andøya og i nærheten av flybasen på Ørlandet.

Som ved Meraker Brug

Torbjørn Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver i OVF sier at han ikke er kjent med at det har vært vist interesse fra utenlandske aktører for å kjøpe eiendommer fra OVF, men tar forbehold om at han ikke har full oversikt over OVFs historie.

– Forslaget er ut fra en generell frykt, som også var det som lå til grunn for at staten kjøpte Meraker Brug, sier Ellingsen, og legger til:

– Hvis denne setningen skulle blir vedtatt, vil det være uproblematisk for OVF.

Det er de samme partiene som var kritiske til kjøpet av Meraker Brug som nå ikke vil støtte komitéinnstillingen på dette punktet.

Skal finansiere kirkevedlikehold

Sem Jacobsen mener det er viktig at Stortinget legger føringer for hvordan OVF heretter skal driftes.

– OVF er direkte og indirekte en samfunnsaktør, og må være sitt samfunnsansvar mer bevisst. Og jeg forventer at når næringsdepartementet nå skal lage en eierskapsstrategi, så følger de Stortingets merknader opp på en god måte.

– Vil ikke for sterke føringer føre til at OVF som aksjeselskap ikke kan oppfylle sitt mandat om å finansiere kirkevedlikehold?

– Det er jeg ikke bekymret for. OVF er allerede en god forvalter av midlene. Men OVF har hatt et omdømme som jeg har vært bekymra for. Og jeg håper at grepene som nå foreslås vil føre til at det ikke blir tvil om at de forvalter fellesskapets interesser på en måte som er til det beste for fellesskapet, sier Sem Jacobsen.

Det er kun SV som ikke stiller seg bak å omdanne OVF til et AS.