Her er søkerne som vil lede Nidarosdomens jentekor

Etter 32 år i spissen for Nidarosdomens jentekor takker Anita Brevik for seg som korets dirigent. Tidligere i vår lyste Nidarodomen ut stillingen som Breviks etterfølger, og nå søkerlisten klar. Vårt Land har fått innsyn i listen, der ett navn er unntatt offentlighet.

Det mest kjente navnet på den offentlige søkerlisten er trolig Marit Tøndel Bodsberg Weyde.

Hun dirigerer bl.a. Kvindelige Studenters Sangforening, Den norske studentersangforening og Kilden vokalensemble. Weyde er vokst opp på Byneset i Trondheim, har tatt masterstudiet i dirigering ved Norges Musikkhøyskole, og videreutdanning i kirkemusikk.

---

Nidarosdomens jentekor

Nidarosdomens jentekor er et av flere kor som tilhører Nidarosdomen.

Koret ble stiftet i 1992 og har siden den gang vært ledet av Anita Brevik.

Jentekoret består av 75 medlemmer fordelt i ulike aldersklasser.

I 2020 vant koret Grammy-prisen i kategorien Best choral performance for platen Lux.

---

Her er søkerne

Disse har søkt på stillingen (navn (alder), nåværende stilling, bosted):

1. Alexander Fateevsson (37), freelanser, Moskva.

2. Jovana Krstic (36), musikklærer, Beograd.

3. Krzysztof Aureliusz Luczynski (56), operasanger, Oslo.

4. Katharina Frogner Kockum (45), pedagog og frivillighetskoordinator, Asker.

5. Paul-André Nilsen Grande (34), kormester, Kristiansund.

6. Ingeborg Aadland (39), omviser, Oslo.

7. Petar Vujacic (34), rådgiver innovasjon, Oslo.

8. Marit Tøndel Bodsberg Weyde (43), vikarorganist, Gjøvik.

9. Jakob Godø Nordli (26), musikkpedagog, Trondheim

10. Kvinne unntatt offentlighet

11. Johanne Bjørkhaug (34), trosopplærer, Trondheim.

Opplysningene er generert automatisk med utgangspunkt i det siste arbeidsforholdet som søkeren har lagt inn i stillingsportalen. Det er derfor ikke nødvendigvis den mest relevante stillingstittelen som framkommer. Dette opplyser daglig leder Gunn Oline Karlsaune i Nidarosdomen.

Håper på dirigent med ambisjoner

Brevik sa opp i februar i år, og forklarte til Vårt Land at hun ønsket å gi seg på topp:

– Dette er en svær jobb, og det koster å være lokomotivet for koret i år etter år. Du skal ha glød og overskudd, være kreativ og nyskapende. Tanken på å stå i fem til ti år til i jobben kjentes ganske uoverkommerlig. Nå håper jeg koret får en dirigent med ambisjoner, som vil ta vare på og videreutvikle det vi har skapt, og som også ser at jentekoret er et stort dannelsesprosjekt, sa Brevik til Vårt Land.