Vårt Lands tegninger nominert til Årets avistegning

– Bidragene viste en stor bredde i år, og det er ekstra gledelig at det også var mange tegninger fra flere lokalaviser og lokale saker. Samtidig kan vi konstatere at landets politiske elite fikk ekstra hard medfart i 2023, med en rekke saker som ble plukket opp av avistegnerne, sier juryleder Tom Erik Thorsen i en pressemelding.

Det var ingen enkel oppgave å velge ut ti finalister, legger han til. Se de ti finalistene nederst i saken.

Politikk, krig og jul

Hele to av ti nominerte avistegninger tilhører Vårt Land.

Gina Gylvers tegning av «Trond Arbeiderparti» er laget til Vårt Land-kommentator Emil André Erstads kommentar om Trond Giske. Den er allerede plukket ut til Stortingets satiresamling 2024, og henger utstilt på Stortinget ut året.

Også Vårt Lands tegning ved Christian Bloom er blant de nominerte til Årets avistegning. Tegningen har allerede vunnet én pris, for Årets forside. Illustrasjonen til Bloom dekket avisforsiden til Vårt Land på lille julaften.

PRISBELØNT: Denne tegningen fylte forsiden på Vårt Lands papirutgave lille julaften i fjor. (Christian Bloom/Illustrasjon:)

– Vi ba Bloom tegne til juleavisen med tematikken «en bønn om fred». Og så fikk han frie hender, sier sjefredaktør i Vårt Land Bjørn Kristoffer Bore.

Tegningen viser stallen i Betlehem med Jesus, Maria og Josef. Men over himmelen fyker en rakett som utgjør lyset over stallen – i stedet for Betlehemsstjernen. Tegningen har spredd seg langt utover Vårt Lands leserskare.

---

Årets avistegning

Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag står bak konkurransen

Konkurransen er åpen for alle som har fått publisert tegninger i papir- og nettaviser i året som har gått

Juryen består av Tom Erik Thorsen (sjefredaktør i Varden), Tone Sofie Aglen (politisk kommentator i NRK), Jens Kihl (kulturredaktør i Bergens Tidende) og Bianca Boege (stedsansvarlig Avistegnernes Hus)

10 avistegninger er nominert. Vinneren kåres 4. juni på Medieleder-konferansen i Kristiansand

---

---

De ti finalistene er:

Anders Kaardahl (Gjengangeren): Høyere pensjonsalder

Christian Bloom (Vårt Land): Julestjerna

Fredrik Skavlan (Aftenposten): Håndbok for politisk ledelse

Frida Strømme (Bergens Tidende): Piken med svovelstikkene

Gina Gylver (Vårt Land): Trond Arbeiderparti

Mike Tombs (Fædrelandsvennen): 24.03.23

Morten Mørland (VG): Kneblet

Siri Dokken (Dagsavisen): Ernas egen sindrebukk

Sven Tveit (Kommunal Rapport): Folkets elite, folkets like eller folkets stemme

Åge Peterson (Aftenposten): Svenske tilstander i Norge

---