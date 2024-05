I 1936 kunne man ikke vite at seks millioner jøder skulle bli gasset i hjel.

Man kunne heller ikke vite at Adolf Hitler ville gå til angrep på land etter land i Europa, slik at hele verden til slutt var i krig.

– Men man hadde rikelig med advarsler om hva som var i emning, mener Glenn Allen, som sammen med Richard Kaufman har skrevet boka PLAYED: The Games of the 1936 Berlin Olympics. Der beskriver de opptakten til sommerlekene i Berlin, med spesiell vekt på hvor nær USA var å boikotte propagandashowet der arisk overlegenhet skulle demonstreres for hele verden.

Fredsduene som dreit

Vårt Land intervjuer Allen på Skype fra New Jersey i USA. 55-åringen har i 25 år gravet seg ned i historien rundt historiens mest kontroversielle OL. Nå håper han at boken kan danne grunnlag for en TV-serie. Forhandlinger med TV-selskaper er allerede i gang.

– Alt vi skriver om i denne boken er basert på faktiske hendelser. For eksempel at 25.000 fredsduer ble sluppet opp i luften under åpningsseremonien. Men når kanonene avfyrte sine salutter begynte duene å skite ned på tilskuere og deltakere. Hvilken metafor for disse lekene, kommenterer Glenn Allen tørt.

OL I BERLIN: – Det tok tiår å utvikle den ideologien som skulle ende i folkemordet på jødene. OL var en korsvei hvor vi valgte å leke med ilden, fastslår Glenn Allen, forfatter av boka Played. (David Sella og NTB/David Sella og NTB)

Hitler brøt løftet

Adolf Hitler uttalte før OL i Berlin at lekene ville hjelpe nasjonene til forbrødring i fredens ånd.

I USA var det reell debatt om amerikanerne skulle boikotte nazistenes leker. Det begynte å bli kjent at jødene ble behandlet som annenrangs borgere, og at Hitler ikke ville la jøder delta i OL.

– USA var veldig nær en boikott. Og de andre nasjonene ventet på oss. Men lederen for den amerikanske OL-komitéen, Avery Brundage var en antisemitt og han ville absolutt dra. Han ønsket seg en karriere i Den internasjonale olympiske komiteen, noe han også fikk. Han ble president i IOK sju år etter krigen, og satt på toppen helt til 1972. Brundage brukte sine mafiakontakter til å true folk til å stemme slik han ville. I tillegg lokket Hitler amerikanerne ved å si at han likevel skulle tillate jøder på laget. Noe han trakk tilbake igjen da vi hadde bestemt oss, påpeker Glenn Allen.

Gjorde nazihilsen

Under åpningsseremonien ropte over hundre tusen mennesker på Olympiastadion i Berlin taktfast «Heil Hitler, Heil Hitler» da føreren inntok sin plass på tribunen.

Tropp etter tropp med utøvere, fra nasjon etter nasjon, som Belgia, Frankrike og Polen – land som senere skulle bli okkupert av Hitler – stoppet foran føreren, senket sine nasjonale flagg og gjorde nazihilsen med en arm strukket rakt fram.

Spenningen var stor da det amerikanske laget marsjerte inn. Ville også de bøye seg for Hitler? Til Avery Brundages store forargelse gjorde de ikke det. De senket ikke flagget sitt da de passerte føreren, og de strakk ikke armen fram i nazihilsen. Tvert imot la de høyre hånd over brystet sitt, der USAs flagg var.

---

OL i Berlin 1936

3963 utøvere fra 49 nasjoner deltok

Tyskland tok 38 gull og USA på andreplass tok 24

Adolf Hitler satt på tribunen og Leni Riefensthal laget propagandafilmer om lekene, som var pakket inn i nazistiske symboler

Glenn Allen og Richard Kaufman har skrevet boka PLAYED: The Games of the 1936 Berlin Olympics

---

Pekte nese til Hitler

Adolf Hitler og hans propagandaminister Joseph Goebbels ønsket å bruke OL til å vise at den ariske rase var alle andre raser fysisk overlegen. Men det gikk ikke helt som nazistene planla. Og den mannen som i størst grad pekte nese til dem, var en mann de egentlig hadde tenkt å utestenge.

– Det var ikke bare jødene Hitler ikke ville ha med i OL. Han ønsket også å utestenge svarte utøvere. Men der satte USAs OL-komité foten ned, selv om de ellers ikke hadde så mye å skryte av med hensyn til behandlingen av svarte utøvere, fastslår Glenn Allen.

Dermed kom sprinteren Jesse Owens med til Berlin. Der ble han den store OL-kongen. Med Hitler, Goebbels og Göhring på tribunen knuste Owens de tyske hjemmehåpene Erich Borchmeyer og Luz Long og tok gull på 100 meter, 200 meter, stafett og lengde. Owens fjernet enhver tvil om at han var klodens raskeste menneske, og hans verdensrekord sto seg i hele 20 år.

Så mye for Hitlers ariske overlegenhet.

Hvordan kunne vi tillate at Putin arrangerte OL i Sotsji i 2014 og VM i fotball i 2018? Hvem var det som ikke så hans sanne natur allerede da? — Glenn Allen, amerikansk forfatter

Tyskland toppet dog medaljestatistikken soleklart, med over hundre medaljer til slutt.

– Owens suksess var en nesestyver for Hitler. Men også dette kunne gått annerledes. Avery Brundage hadde før stafetten fjernet de svarte utøverne Jesse Owens og Ralph Metcalfe fra laget fordi han ikke ville irritere Hitler. Men Brundage måtte gi etter, forteller Glenn Allen.

Luz Long Medal Olympics IKONISK ØYEBLIKK: Den firedobbelte gullvinneren Jesse Owens ville ikke gjøre nazi-hilsen på seierspallen etter lengdesprang under OL-i Berlin. Ved hans venstre side den tyske sølvvinneren Luz Long. Japanske Naoto Tajima tok bronse. (NTB/AP)

Putins sanne natur

Den amerikanske forfatteren innrømmer at det er lettere å se ting klart i ettertid enn det er i nåtid. Han advarer likevel mot å bruke dette som unnskyldning for å ignorere det som skjer foran øynene på oss også i dag:

– Hvordan kunne vi tillate at Putin arrangerte OL i Sotsji i 2014 og VM i fotball i 2018? Hvem var det som ikke så hans sanne natur allerede da? Jeg skylder ikke på utøverne, for de har sin karriere å tenke på og OL er bare hvert fjerde år. Men ledere som Avery Brundage – som hele tiden snakket om at sport og politikk ikke måtte blandes – sånne ledere finnes i hopetall også i dag.

– Er det noen tilsvarende faresignaler vi bør reagere på før OL i Paris?

– Det er jo allerede en debatt om russiske utøvere, og også israelske. For meg som har jobbet med dette stoffet er det også tydelig hvor mye av det samme tankegodset som spres i mitt eget land. Hitler skulle som kjent gjøre Tyskland mektig igjen, han snakket om den løgnaktige pressen, han produserte falske nyheter og han ville gjenreise stoltheten hos det kristne tyske folket. Noen som kjenner igjen retorikken til en mann i USA? spør Allen.

Leker med ilden

Selv om PLAYED er forstemmende lesing om hvordan verden lot seg bedra til å være med på Hitlers propagandashow, vil ikke Glenn Allen være med på at boka hans er desillusjonerende:

– Nei, jeg vil si at boka er oppløftende. Midt i alt det forferdelige som skjedde rundt OL i Berlin, var det også en rekke menneskelige heltehistorier. For eksempel forteller vi om høydehopperen Dora Ratchin som ble satt inn på det tyske laget da de utestengte jødiske Gretel Bergmann. I protest valgte Rachin å rive med vilje i konkurransen, slik at det ikke ble tysk medalje (hun ble nummer fire). Etterpå måtte hun flykte, forteller Glenn Allen.

– Tilbake til åpningsspørsmålet: Ville Holocaust skjedd om USA hadde boikottet Hitlers leker?

– Det får vi ikke vite. I boken viser vi hvordan det tok tiår å utvikle den ideologien som skulle ende i folkemordet. Verden tok det ikke på alvor før det var for sent. OL var en korsvei hvor vi valgte å leke med ilden, fastslår Glenn Allen. Han legger til:

– Vi må lære av historien. Ellers gjentar vi den.