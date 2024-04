Oslo tingrett ga rett før påske medhold til Det norske solistkor i tvisten der en sanger krever fast stilling i koret. Solistkoret har avvist kravet.

Nå har sangeren og Creo bestemt seg for å anke tingrettsdommen til lagmannsretten.

– Jeg kan bekrefte at saken blir anket, sier Lars Christian Fjeldstad fra LO-advokatene til Vårt Land.

Anken er ennå ikke sendt inn, og Fjeldstad sier han ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere før det formelle er på plass.

Slapp sakskostnader

I dommen fra Oslo tingrett heter det at sangeren «etter en samlet vurdering og under noe tvil» skal være å anse som oppdragstaker, og ikke arbeidstaker. Tingretten drøftet en rekke momenter for å avgjøre om sangeren faller inn under bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og det var særlig et spørsmål styring, ledelse og kontroll som ble avgjørende for den endelige konklusjonen, het det i dommen.

Samtidig ble sangeren fritatt for sakskostnadene, blant annet på grunn av ulikt styrkeforhold mellom partene.

Solistkorets advokat Alf Kåre Knudsen fra Ræder Bing sier til Vårt Land at han ikke har noen kommentar før han har sett anken.

Solistkoret har tidligere vurdert om de skulle anke sakskostnadene, men Knudsen sier dette nå ikke er noe poeng, siden spørsmålet om sakskostnader også blir det en del av lagmannsrettens vurdering.

---

Solistkoret-saken

Det Norske Solistkor består av 26 sangere som er tilknyttet koret gjennom intensjonsavtaler.

Koret er i hovedsak er finansiert over statsbudsjettet.

En sanger krever fast stilling etter å ha jobbet i koret i 16 år. Solistkoret har avvist kravet.

Oslo tingrett dømte i favør av Solistkoret, og saken ankes nå til lagmannsretten.

---

Prinsipiell sak

Rettssaken har vekket stor offentlig oppmerksomhet. Den reiser prinsipielle spørsmål om tilknytningsforhold i kultursektoren. Saken har også avdekket kritikk mot måten Solistkoret har vært ledet på. Flere har brukt ordet fryktkultur om forholdene i koret. Mens korets tillitsvalgte på sin side har skrevet at nåværende sangere ikke kjenner seg igjen i dette.

Solistkoret er et av flere profesjonelle kor i Norge, og har fast plass på statsbudsjettet.