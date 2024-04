NTNU frøs opptak av kirkemusikk-studenter – nå svarer ministeren

«Vil statsråden bidra til at vi som nasjon forvalter og tar vare på orgel- og kirkemusikken, og yrket, gjennom at vi tilbyr relevant utdanning for denne gruppen studenter? (...) Setter vi som samfunn ikke pris på kirkemusikere?»

Slik lyder det skriftlige spørsmålet fra Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, etter at det i slutten av mars ble kjent at NTNU fryser opptaket av førsteårsstudenter til bachelorstudiet i orgel- og kirkemusikk fra høsten 2024.

Torsdag kom det skriftlige svaret fra forsknings- og høyere utdanningsministeren.

– Har tillit til NTNU

Minister Oddmund Hoel (Sp) viser til at universitetene og høgskolene har fått føringer om å prioritere tre områder som er særlig underdekket i Norge: helse, IKT og kompetanse for det grønne skiftet, og at det er disse prioriteringene universitetene nå er i gang med.

KIRKEMUSIKERE: «Vil statsråden bidra til at vi som nasjon forvalter og tar vare på orgel- og kirkemusikken, og yrket, gjennom at vi tilbyr relevant utdanning for denne gruppen studenter?», spør Tage Pettersen (H) i et skriftlig spørsmål til statsråden. (Erlend Berge)

Han skriver at det ikke betyr at «alt annet skal fare».

– Når det gjelder orgel- og kirkemusikk spesifikt, oppfatter jeg at det er behov for kandidater i kirkene, men at det har vært lave søkertall til bachelorprogrammet ved NTNU.

Jeg har tillit til at NTNU og andre institusjoner med musikkutdanning gjør de nødvendige vurderingene — Oddmund Hoel (Sp), forsknings og høyere utdanningsminister

Hoel legger til at det finnes utdanningstilbud til kirkemusikere flere steder i landet, blant annet ved Norges musikkhøgskole, samt videreutdanning i både Stavanger og Tromsø.

– Jeg har tillit til at NTNU og andre institusjoner med musikkutdanning gjør de nødvendige vurderingene slik at vi samlet sett kan ivareta samfunnsbehovene, blant annet innen orgel- og kirkemusikk, avslutter Hoel svaret sitt med.

Dette er kirkemusiker-saken

I slutten av mars ble det kjent at NTNU frøs opptak av førsteårsstudenter til orgel- og kirkemusikklinja til høsten. Hele bachelorprogrammet står i fare for å bli lagt ned.

Leder ved instituttet, Nora Bilalovic Kulset, viser til dårlig økonomi og realnedgang i budsjettene. Hun mener også at finansieringsmodellen til høyere utdanning er lite tilpasset kirkemusikk-studiet, som krever store og dyre instrumenter, og der søkerne er få.

Søkerne fikk i én og samme e-post godkjent opptaksprøve, og avslag på studieplass. Flere har reagert på skolens håndtering av dette.

Samtidig som søkerne ble avvist, fikk de tilbud om plass ved Musikkhøyskolen i Oslo i stedet.

I kirkemusiker-miljøet har nyheten skapt sterke reaksjoner og frykt for nedlegging.

Tage Pettersen (H) stilte skriftlig spørsmål om saken til høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), like etter at nyheten ble kjent. Torsdag 11. april svarte ministeren.

Frøs opptak – frykter nedleggelse

Da Vårt Land først omtalte saken, fortalte instituttleder for musikk ved NTNU, Nora Bilalovic Kulset, at også hele bachelorprogrammet står i fare for å bli lagt ned.

NTNU: Hvis ikke noe gjøres med finansieringen, blir trolig kirkemusikkstudiet lagt ned, tror Nora Bilalovic Kulset, leder ved Institutt for musikk. (NTNU)

Situasjonen er fortvilt, har instituttlederen uttalt til Vårt Land tidligere. Hun viste til dårlig økonomi og realnedgang i budsjettene til universitetene over hele linja, som årsak. Søkerne fikk beskjed i én og samme e-post at de hadde fått godkjent opptaksprøve, men avslag på studieplass.

– Vi hadde aldri kjørt opptak hvis vi visste at den økonomiske situasjonen skulle bli så ille. Men sånn er det på NTNU nå. Ting fryses og legges ned, dag for dag, sa hun til Vårt Land den gang.

Underskriftskampanje engasjerer

Nyheten har skapt sterke reaksjoner i kirkemusiker-miljøet.

Masterstudent i orgel, og kantor i Hommelvik menighet, Lena Fischer, har startet en underskriftskampanje for sikre de fire søkerne plass og «bevare studieløpet kirkemusikk i sin helhet».

Torsdag ettermiddag har over 2.800 skrevet under på kampanjen, som blant annet henvender seg til Den norske kirke: «Hjelp oss å bevare kirkemusikkstudiet ved NTNU i Trondheim!»

Planen er ifølge Fischer å overrekke underskriftene til Kirkemøtet førstkommende lørdag.