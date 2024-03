Vitnene i Solistkoret-saken fikk en rekke ganger spørsmål fra Solistkorets advokater om hvorfor de trodde Solistkoret holdt et høyt internasjonalt nivå og vant priser.

– Hva skjer med koret hvis man ansetter? spurte advokaten.

– Da er jeg redd for at Solistkoret slik det fremstår i dag ikke eksisterer mer. Fordi det ikke lenger blir mulig å tiltrekke seg nye sangere. Kvaliteten vil gå ned, sa sangprofessor Mona Julsrud i sin vitneforklaring torsdag.

Pedersens verden

Julsrud jobber ved Norges musikkhøgskole, og var den siste i vitneboksen torsdag ettermiddag. Hun har vært sanglæreren til mange sangere som har jobbet for Solistkoret, og har selv en solistkarriere bak seg

Julsrud snakket varmt om Det norske solistkor, og omtalte «den kunstneriske visjonen» i koret som «unik».

– Det er et kor som er veldig anerkjent internasjonalt. Det Grete Pedersen får til er unikt. Jeg har ikke sett noe lignende, sa Julsrud og omtalte Solistkoret som «den verden Grete Pedersen har skapt».

Utrygg

Vårt Land følger rettssaken som pågår i Oslo tingrett denne uken, der en sanger krever fast stilling i Det norske solistkor.

Sangeren har i 16 år vært tilknyttet koret gjennom såkalte intensjonsavtaler. Det rettslige spørsmålet i saken er om sangeren er feilklassifisert, og skulle ha vært regnet som arbeidstaker med rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

Retten skal nå gjøre en helhetsvurdering av ulike hensyn som er definert i forarbeidene til arbeidsmiljøloven og gjennom rettspraksis. Det har skjedd en utvikling i arbeidsretten de siste årene, som samlet sett styrker arbeidstakers vern.

Det Norske Solistkor i Oslo tingrett OSLO TINGRETT: Sangeren Ingeborg Dalheim krever fast stilling i Det norske solistkor. Advokat Lars Christian Fjeldstad representerer saksøker for Creo. (Erlend Berge)

– Kvalitetsstempel å synge i Solistkoret

Julsrud sa i sin forklaring at hun mente at folk som satset på en sangkarriere var fullt klar over at de ikke ville få en arbeidshverdag som faste ansatte, men at dette også på mange måter var ønskelig:

– Det er utrygt å utdanne seg til noe hvor det ikke er så mange faste jobber. Det som gjør at Solistkoret kan tiltrekke seg så mange sangere, er at sangerne kan utvikle frilanskarrieren, sa Julsrud.

Hun tegnet et bilde av at sangerne hadde et fortrinn i frilansmarkedet ved å være tilknyttet solistkoret, da hun fortalte at hun kunne få telefoner fra konsertarrangører som var på jakt etter solister, og som responderte positivt når de fikk anbefalt folk med bakgrunn fra Solistkoret.

– Det er et kvalitetsstempel å synge i Solistkoret, sa Julsrud.

Solistkoret-saken

Det Norske Solistkor består av 26 sangere som er tilknyttet koret gjennom intensjonsavtaler.

Nå krever en sanger fast stilling etter å ha jobbet i koret i 16 år. Solistkoret avviser kravet.

Saken går i Oslo tingrett 5.–8. mars.

Vitne: Pedersen luket ut eldre sangere

Et spørsmål som var mye oppe i retten torsdag, var om det var nødvendig for dirigenten å kunne skifte ut besetningen for på den måten å forme det ønskelige klangidealet.

Paul Kirby forklarte at han hadde oppfattet det slik at kunstnerisk leder ønsket å gi videre et kor med en yngre besetning til sin etterfølger. Kunstnerisk leder skal etter planen tre av i 2025. Kirby mente at hun hadde luket ut eldre sangere over tid.

Det er også kommet frem at Solistkoret har drøftet at kvinnelige sangere over 41 år og mannlige sangere over 45 år skal få kortere intensjonsavtaler.

Endrer stemmen seg?

Julsrud, som er sangprofessor, fikk spørsmål om hvordan en stemme utviklet seg over tid.

– En stemme vil kontinuerlig være i forandring, i likhet med resten av kroppen, sa hun, og la til at en sanger vil klinge annerledes som 25- åring enn 50-åring.

Samtidig benektet hun at det var noen automatikk i at man ble en dårligere sanger etterhvert som man ble eldre.

– Det er veldig individuelt, sa hun, og mente dette handlet om hvordan man vedlikeholdt stemmen, og om man sang på en sunn måte.

Sangeren Marit Sehl avviste også i sin vitneforklaring at det var noen automatikk i at stemmen endrer seg etterhvert som man blir eldre:

– For noen endrer det seg mer, for andre ikke. Jeg vil ikke på generelt grunnlag si at det ender seg veldig mye. Det er ikke veldig typisk.

– Systemplan

Hun mente at en dirigent hadde mange andre muligheter til å jobbe med klangen enn bare det å bytte ut eldre sangere med yngre sangere.

Sehl sang i koret fram til 2017, og sa at hun i ettertid hadde tenkt på at lojaliteten sangerne imellom ikke hadde vært så sterk.

– Så lenge du er å en kontrakt er alt i orden, men den dagen vil komme på et tidspunkt at det er deg som berøres. Og hvordan vil det oppleves? sa hun.

Hun sa ut hun i ettertid hadde opplevd at det verdifullt å føle seg trygg i jobben. Sehl sa hun stilte i retten fordi hun opplevde at dette var en prinsipiell sak som også hadde et kjønnsaspekt:

– Det er på systemplan. Skal en kvinne i 40-årene møte det at «fordi noen synes jeg bør byttes ut, så kommer jeg til å miste jobben»? Jeg ser ikke den store forskjellen på sangere og andre, så lenge du er kvalifisert: Du bør ikke kunne sies opp uten en prosess og uten skjellig grunn, sa Sehl.

Fredag holdes prosedyrer, der begge parter oppsummerer sine krav og rettslige utgangspunkt.

