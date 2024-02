Leif Ove Andsnes: – En merkedag for norsk musikkliv

Tabita Berglund er cellisten som har gjort lynkarriere som dirigent etter at hun ble uteksaminert fra masterstudiet i dirigering ved Norges Musikkhøgskole i 2019. For tre år siden ble hun første gjestedirigent for Kristiansand Symfoniorkester. Nå har 34-åringen fått et tilsvarende engasjement ved det høyt rangerte amerikanske orkesteret Detroit Symphony Orchestra.

– Dette er en merkedag for norsk musikkliv, sier Leif Ove Andsnes i en pressemelding.

– Detroit Symphony Orchestra er et orkester på høyt nivå i amerikansk og internasjonal sammenheng, og det blir veldig spennende å se hva Tabita kan utvikle der borte, sier den berømte norske pianisten som har vært samarbeidspartner med Berglund i mange år.

Truls Mørk, som var cellolæreren hennes ved Norges Musikkhøgskole, føyer seg til gratulantene.

– Det er utrolig imponerende hva Tabita får til. Hennes fantastiske utvikling som musiker fører henne opp blant toppsjiktet av unge, internasjonalt anerkjente dirigenter. Så vidt jeg vet er hun den eneste norske dirigent som noen gang har fått en slik posisjon i et av USAs topporkestre, sier Mørk.

---

Tabita Berglund

Norsk dirigent og cellist

Født 28. mars 1989 i Trondheim

Utdannet ved Musikkonservatoriet i Trondheim og Norges Musikkhøgskole

Første norske dirigent som har fått en posisjon som første gjestedirigent i et av USAs topporkestre

---

– Magnetisk energi

Også Berglunds dirigentlærer ved Norges Musikkhøgskole, Ole Kristian Ruud, er full av entusiasme over utnevningen: – Jeg vil gratulere Tabita for utnevnelsen som første gjestedirigent til et av de høyest rangerte orkestrene i USA. Dette er stort for norsk musikkliv og den norske dirigentstanden, sier han.

Ifølge pressemeldingen er engasjementet som første gjestedirigent på fire år med start i oktober 2024. President og administrerende direktør i Detroit Symphony Orchestra, Erik Rönmark, sier at han er «beæret» over å kunne ønske Berglund velkommen til det kjente orkesteret.

– Fra det øyeblikket hun gikk opp på podiet var det en helt spesiell kjemi mellom henne og musikerne våre som førte til enestående musisering. Talentet og den magnetiske energien hennes gir oss muligheten til å utforske nye musikalske verdener, sier Rönmark.

Som første gjestedirigent skal Berglund dirigere det amerikanske orkesteret flere uker hver sesong. På programmet står blant annet Anna Clynes fiolinkonsert Time and Tides, Four Sea Interludes av Benjamin Britten, Lemminkäinen suite av Jean Sibelius, Beethovens 5. pianokonsert med Cédric Tiberghien og Bilder fra en utstilling av Mussorgskij.

– Jeg er stolt over å bli en del av det kunstneriske laget i Detroit Sympohony Orchestra, sier 34 år gamle Tabita Berglund. (DSO / Sarah Smarch)

Drømte om å bli matematiker

– Første gang jeg jobbet med orkesteret slo det meg at dette er et orkester som vet at musikk er viktig. Deres ambisjon om å utgjøre en forskjell for folk gjennom musikalske prestasjoner harmonerer godt med min egen tro på musikkens evne til menneskelig forandring. Jeg er stolt over å bli en del av det kunstneriske laget i Detroit Sympohony Orchestra, sier Berglund selv.

I et videointervju hun har sluppet i anledning nyheten om engasjementet i det amerikanske orkesteret, røper hun at det ikke var gitt fra barnsben av at hun skulle drive med musikk.

– Jeg drømte aldri om å bli musiker, jeg drømte om å bli matematiker. Men så ble jeg overtalt til å begynne på Musikkonservatoriet og ble straks forelsket, sier Berglund.

Utnevnelsen i Detroit er ikke det eneste som foregår i Berglunds internasjonale karriere. I januar debuterte hun med Dallas Symphony Orchestra, og hun skal også dirigere flere andre profilerte orkester både i USA og andre steder i verden, fra Düsseldorf til Tokyo. Hun høster mange lovord for sin «levende og karismatiske» dirigentstil. I Finland er hun allerede blitt omtalt som «en av Europas mest lovende dirigenter».