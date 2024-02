Illustrasjonen fylte hele forsiden på Vårt Lands papirutgave lille julaften i fjor. Over stallen der Jesus blir født krysser en rakett julestjerna. Christian Bloom la også tegningen han kalte «Julestjerna» ut på Facebook og fikk mange kommentarer.

JUL: Denne tegningen fylte forsiden på Vårt Lands papirutgave lille julaften i fjor. (Christian Bloom/Illustrasjon:)

– Den traff en følelse som allerede var der, følelsen av å sitte her i vår fredelige jul og se verden gå til grunne rundt oss, sier Christian Bloom til Vårt Land.

En storm

Han kaller responsen på sosiale medier for en storm. Så oppsto tanken at han kunne bruke medvinden til noe mer. I sosiale medier tilbød han trykk av tegningen for salg, og inntekten skulle gå til Flyktninghjelpen og Leger uten grenser. Nærmere 300 bestilte og hver av organisasjonene har fått 120.000 kroner til sitt hjelpearbeid i Gaza.

«Dette har gått så milevis over all forventning», oppsummerer Bloom på sin Facebook-side. «Har tenkt å gi det en ok ramme og la det bli en del av juletradisjonene min. Ting som må opp til jul», skriver en av dem som bestilte trykket på Facebook.

Verdensberømt med Trump

– Du har i mer enn 30 år vært graffitikunstner under tilnavnet Coderock og har nå vært illustratør og avistegner i noen tiår. Hvordan skiller denne tegningen seg ut i karrieren din?

– Da jeg tegnet Donald Trump med bleie, var det første gang jeg opplevde en slik viral greie. Den gang fikk jeg ikke gjort noe ut av det. Da jeg merket at det begynte å skje noe lignende med denne tegningen, var jeg raskere på ballen og satt i gang innsamlingen. Det er første gang jeg har brukt en tegning til å bidra med noe, utover det å skape gode metaforer.

For VG Helg tegnet han i 2016 baby Donald Trump som griser til det amerikanske flagget med avføring fra sin egen bleie. Tegningen gikk viralt i det den ble kommentert og delt i sosiale medier over hele verden

– Jeg ble litt satt ut, egentlig, men har ført til at jeg har blitt kjent med tegnere over hele verden. I Canada ble jeg invitert til å presentere arbeidet mitt. Jeg følte det faktisk som mitt svennebrev som avistegner: «Dette kan jeg faktisk få til».

Christian Bloom

50 år, fra Oslo

Britisk-norsk illustratør, avistegner, grafisk designer, graffitikunstner, kunstmaler og sangtekstforfatter.

Fra Fredrikstad, bor i Fredrikstad

Har to ganger blitt kåret til Årets avistegner.

Ekstremsport for Vårt Land

– Det høres ut som om du har tvilt?

– Jeg kommer fra en illustrasjonsbakgrunn som mer fokuserer på å lage fine tegninger, til andres ideer. Som avistegner må man komme opp med ideene selv, og tvil og selvkritikk er en del av jobben – «hvordan kan jeg si dette mer presist?»

– Strammere økonomi i avis gjør at du ikke lenger tegner for Vårt Land, men hvordan har du opplevd oppdragene fra avisa?

– Veldig fint. Det har vært litt ekstremsport siden jeg har fått kortere tidsfrister enn andre steder. Ofte har tekstene en kristen tilnærming, og for meg som ikke er religiøs selv, ble det en måte å gå inn i en annen måte å tenke på.

Årets avistegning KÅRET: Christian Bloom ble i 2021 kåret til årets avistegner for en illustrasjon om covid, tegnet for VG Helg. (Gorm Kallestad/NTB)

Frykter aviser skyter seg i foten – igjen

Christian Bloom frykter at kunstig intelligens (KI) vil «utradere hele mitt yrke og mulighetene jeg har til å leve av det». Han er redd for at KI tar over de småjobbene en fersk illustratør er avhengig av for å etablere seg og bygge erfaring.

– Hvis aviser ikke legger inn noen bevisste føringer, er man i fred med å skyte seg i den andre foten. Skuddet i først fot skjedde i den forrige runden med teknologioptimisme da man gjorde digitale nyheter gratis. Men det beste som kan skje er at jeg om fem år blir sett på som en som krisemaksimerte.

– Hva mener du må til for at illustrasjonene og illustratørene skal overleve?

– Medier må passe på, for de risikerer å miste tillit. Det er allerede nok anklager om «fake news», og KI-generert materiale vil bare gi vann på mølla. Dessuten er mye av KI som brukes til illustrasjon trent på materiale som regelrett er stjålet. Det har skjedd uten godkjenning, uten vederlag. Så det må inn noe lovgiving her, men jeg vet ikke hvordan det skal løses. Jobben min er å peke på problemet, sier Christian Bloom.





Tegningen «Julestjerna» er Christian Blooms åndsverk som illustratør og noe han har full råderett over. Vårt Land har ikke vært delaktig i innsamlingen av penger som har gått til hjelpeorganisasjoner.