Lille julaften var Vårt Lands avisforside dekket av en illustrasjon tegnet av Christian Bloom. Tegningen viser stallen i Betlehem med Jesus, Maria og Josef. Men over himmelen fyker en rakett som utgjør lyset over stallen – i stedet for Betlehemsstjernen. Tegningen har spredd seg langt utover Vårt Lands leserskare.

– Vi ba Bloom tegne til juleavisen med tematikken «en bønn om fred». Og så fikk han frie hender, sier sjefredaktør i Vårt Land Bjørn Bore.

Illustrasjonen kommer i sammenheng med Vårt Lands lederartikkel samme dag. I papiravisen var tittelen på lederen nettopp «En bønn om fred».

En tegning med flere lag

Christian Bloom var i utgangspunktet usikker på om han ville rekke å tegne noe for Vårt Land før jul, og svarte først at han måtte tenke seg litt om.

– Men idet jeg la på telefonen, var egentlig idéen der, sier Bloom.

Dermed var det bare å sette i gang tegneprosessen. Redaksjonen så fort at bildet var sterkt, forteller Bjørn Bore. Dermed lot de den også stå alene på forsiden, uten noe tekst over. For sjefredaktøren har tegningen flere lag.

Gud kommer til menneskene uansett hvilken forfatning vi eller kloden er i — Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land

– Den kan leses i den situasjonen vi er i nå, hvor vi har krig i julen i Bibelens land. Men den viser også, slik vi skriver på lederplass, at Gud kommer til menneskene uansett hvilken forfatning vi eller kloden er i, sier Bore.

Han skryter videre av Christian Bloom, som han omtaler som «en av verdens beste avistegnere».

Etter at Bloom la ut tegningen på sosiale medier, ble bildet fort delt av mange. På Facebook hadde bildet torsdag over 300 delinger. På Instagram har den fått over 3.600 likerklikk. Mange har også delt innlegget med historier-funksjonen på Instagram, uten at Bloom har noe eksakt tall på disse delingene.

Flere har kommentert at tegningen fortjener pris for «Årets avistegning». Det er Bjørn Bore enig i.

– Ja, jeg synes det, svarer sjefredaktøren på spørsmål om Blooms tegning er årets sterkeste.

Trump og raketten over Betlehem

Christian Bloom har vunnet pris for årets avistegning to ganger før, begge ganger tegnet for VG. I 2021 vant han for en illustrasjon av koronaviruset som en jordklode. I 2017 vant han for en illustrasjon av Donald Trump som et spedbarn i grisete bleie som trekker i en duk med amerikanske striper på. På toppen av duken er det en klode som er i ferd med å velte over ende. Denne illustrasjonen nådde også bredt ut.

– Jeg har siden ikke hatt noe som har truffet så godt som Donald Trump, sier Bloom.

Tegningen berører noe som mennesker går rundt og føler på fra før — Christian Bloom, avistegner

Nå får han imidlertid på ny stor oppmerksomhet rundt bildet av stallen og raketten.

– Jeg tenker det handler om at tegningen rører ved noe som mennesker går rundt og føler på fra før, mener Bloom.

Han tror mange akkurat nå kjenner på kontrastene mellom julehygge og ubehag over uroen i verden.

– En god tegning føler jeg kan gjøre en kvart omdreining på noe som er kjent for mange. Det er vel noe med å få ting som man allerede har tenkt eller følt bekreftet i ord eller bilder.