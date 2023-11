Dagen klages inn til PFU for «tekstmanipulering»

Dagen publiserte i juni, juli og august 2023 flere artikler som handlet om at styreleder ved Ansgar bibelskole kom til å gå av, varsler mot rektor, samt håndteringen av arbeidsmiljøet ved skolen.

Ansgarskolen mener nå at de ikke fikk mulighet av Dagen til å svare på flere av påstandene fra anonyme kilder. Dette mener skolen er et brudd på god presseskikk og klager derfor Dagen inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saken behandles i PFU onsdag denne uken.

---

Dette er Dagens saker som klages inn til PFU:

---

Anklager Dagen for tekst-manipulering

Ansgarskolen mener at Dagen har brutt to punkter i PFUs Vær Varsom-plakat. Punkt 4.14 omhandler rett til samtidig imøtegåelse og punkt 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll.

Skolen mener Dagen ga inntrykk av at styrelederen ikke ønsket å svare, da de først publiserte hennes kommentar i papiravisen 48 timer etter at hun ga sitt svar til redaksjonen.

De reagerer også på Dagens omtale av arbeidsmiljøundersøkelsen. Der skrev Dagen at det var varslene mot rektor som utløste rapporten. Her mener Ansgar at det forekommer flere feil som Dagen kunne ha unngått dersom de hadde kontaktet personer med faktisk innsikt i saken.

Dette mener de medfører at Dagen har «manipulert tekst» slik at det skapte en feil oppfatning av sakens natur.

Dagen: – Fikk mulighet og tid til å kommentere saken

Dagen avviser derimot at de bryter presseetikken. De mener at rektor ved Ansgar ikke har ønsket å stille til intervju og ikke svart på direkte spørsmål. Dette har ifølge avisen gjort intervjusituasjonen krevende.

Dagen skriver i svaret på PFU-klagen at skolen fikk rikelig med tid til å «områ seg og komme med en uttalelse, slik hun ble bedt om».

«Først fredag kveld kom det et svar. Da hadde papiravisen til mandag gått i trykken, og det var derfor en trykkteknisk årsak til at det i avisen sto at hun ikke ønsket å uttale seg», skriver Dagen videre i svaret på PFU-klagen.

Ifølge Dagen fjernet de setningen og skrev en rettelse så fort de ble oppmerksom på feilen.

Dagen undres over ventetiden

Ansgar har gått med på at trykketiden gjorde det umulig å oppdatere saken som havnet i avisen, men at de til tross for dette vil ta Dagen til PFU.

Dagen mener derimot at Ansgar feiltolker presseetikken og peker på at de laget en ny, selvstendig artikkel med den nye opplysningen styrelederen kom med etter første publisering.

