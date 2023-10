Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur

Saken oppdateres.

Torsdag like etter kl. 13 ble det annonsert at Jon Fosse (64) er årets nobelprisvinner i litteratur.

I en pressemelding fra forlaget, sier den norske forfatteren at han er «overvelda, svært glad og takksam».

«Eg vel å sjå denne pristildelinga som ei tildeling til den litteraturen som fyrst og sist vil vera litteratur, utan å ta andre omsyn. Og ikkje minst vel eg å sjå pristildelinga som ein pris til nynorsken og til den nynorske målreisinga. Anten eg vil eller ei, må eg i sannings namn takka nynorsken for prisen,» uttaler han videre.

- Internasjonalt gjennombrudd

Forlagsdirektør i Samlaget, Edmund Austigard, er naturligvis også stolt over tildelingen. I pressemeldingen påpeker han at Fosse har «opplevd eit internasjonalt gjennombrot utan sidestykke i samtidslitteraturen.»

Jon Fosse er en av Norges mest anerkjente forfattere. Han har utgitt svært mange bøker innenfor et spenn av sjangre, og er mest kjent for sine skuespill og romaner. Den produktive vestlendingen har vunnet en lang rekke priser, deriblant Heddaprisen, Ibsenprisen, Willy Brandt-prisen og Nordisk råds litteraturpris. I 2007 ble han tildelt Svenska Akademiens nordiska pris, som har blitt kalt «den lille Nobelprisen».

Fosse har de seneste årene hatt stor suksess med Septologien, et verk som teller syv bøker fordelt på tre bind. Her hjemme vant han i 2021 både Kritikerprisen og Brageprisen for Eit nytt namn, det siste bindet i storverket. I fjor var han nominert til både Den internasjonale Bookerprisen og amerikanske National Book Award. Septologien er solgt til mer enn 20 land.

Med Nobelprisen slutter Fosse seg til et celebert selskap bestående av tre andre norske forfattere: Sigrid Undset, Knut Hamsun og Bjørnstjerne Bjørnson. Sist gang en norsk forfatter ble tildelt prisen, var da Sigrid Undset vant i 1928.

Forberedt forlag

Forfatter og litteraturkritiker Ulla Svalheim mener at «mystikken nå har fått en Nobelpris».

Hun viser til Fosses siste storverk, Septologien.

– Bøkene speiler utviklingen hos Jon Fosse selv, fra å være en gnostiker til å konvertere til den katolske kirke, og det mystiske er veldig sentralt hos Fosse nå.

– Hva synes du er mest spennende med forfatterskapet?

– Å lese Fosse er å komme inn i en bølgende språklig tone der du kan hvile i språket. Han klarer å nærme seg det ordløse, og det å leve inn mot mysteriet. Det treffer ikke bare det religiøse mennesket, men er noe mange kan ha en opplevelse av – at det ligger et dyp der i menneskets eksistens, sier Svalheim.

---

Jon Fosse

Født 29. september 1959.

Debuterte som forfatter med romanen Raudt, svart i 1983, og har siden utgitt en lang rekke romaner, skuespill, essayer og diktsamlinger, i tillegg til en rekke oversettelser og gjendiktninger. Han er særlig kjent for Namnet (1995), Nokon kjem til å kome (1996), Morgon og kveld (2000), Andvake -trilogien (2014-15) og Septologien (2019-2021).

i 1983, og har siden utgitt en lang rekke romaner, skuespill, essayer og diktsamlinger, i tillegg til en rekke oversettelser og gjendiktninger. Han er særlig kjent for (1995), (1996), (2000), -trilogien (2014-15) og (2019-2021). Ble i 2003 ridder av Den franske nasjonale fortjenstorden og i 2005 utnevnt til kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden. Er æresmedlem i Norske Dramatikeres Forbund og æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden. Er æresmedlem i Norske Dramatikeres Forbund og æresdoktor ved Universitetet i Bergen. I 2011 flyttet han inn i Grotten – statens æresbolig for fortjente kunstnere.

Oversatt til over 40 språk.

---

---

Nobelprisen i litteratur

Én av fem nobelpriser som hvert år deles ut av Nobelstiftelsen. Det er medlemmene i Svenska Akademien som bestemmer hvem som får nobelprisen i litteratur.

Med enkelte unntak har prisen blitt delt ut hvert år siden 1901.

Tre nordmenn har mottatt prisen tidligere: Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset.

Vinnere siste ti år:

2022 – Annie Ernaux, Frankrike



2021 – Abdulrazak Gurnah, Tanzania



2020 – Louise Glück, USA



2019 – Peter Handke, Østerrike



2018 – Olga Tokarczuk, Polen (utdelt i 2019)



2017 – Kazuo Ishiguro, Storbritannia



2016 – Bob Dylan, USA



2015 – Svetlana Aleksijevitsj, Hviterussland



2014 – Patrick Modiano, Frankrike



2013 – Alice Munro, Canada



2012 – Mo Yan, Kina

---