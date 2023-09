Årets BlimE!-artist vil være et forbilde i troa

Siden 2012 har barn på landets skoler danset til en årlig «BlimE!»-sang. I år er det Martin Lilleberg som har fått æren av å fremføre låten «Sveve høyt». Han har tidligere snakket med Vårt Land om sin kristne tro.

– Det er først og fremst veldig stas, sier Lilleberg.

BlimE! er NRK Supers kampanje for å jobbe mot mobbing og for inkludering i barneskolen. Hvert år presenteres en ny sang med tekst som skal fremme vennskap og det å tro på seg selv. Fredag danset skoler over hele Norge sammen med Martin Lilleberg og gjengen i NRK Super.

– Det er et veldig fint og hjertenært prosjekt, forteller Lilleberg, som synes det er givende å jobbe så tett med barn som målgruppe.

Sveve høyt

Årets sang heter «Sveve høyt».

– Det jeg tenkte mye på under produksjonen, var å se aktivt etter det magiske rundt oss. At man aktivt kan prøve å finne det som er viktig og fint. Hvis du faktisk ser etter et smil, et vink, et hei eller andre magiske ting i hverdagen, så er det større sjanse for at du også ser det, sier Lilleberg.

NRKs høstlansering FRONTFIGUR: Martin Lilleberg (i midten) er frontfigur i årets BlimE!-dans. Her danser han på NRKs høstlansering. (Terje Pedersen/NTB)

BlimE!-kampanjen har som mål å fokusere på mobbing. Martin Lilleberg håper den kan være et første steg til å jobbe for bedre miljø rundt omkring på skoler i landet.

– Forhåpentligvis kan det bli litt enklere å snakke om mobbing og det å bli holdt utenfor. Hvis sangen kan hjelpe med å bevisstgjøre, så synes jeg det er helt enormt.

Lilleberg trekker også frem fellesskapsaspektet ved å danse sammen med andre.

– Vi jobber med noe så komplisert og vanskelig som mobbing, men samtidig med et så enkelt virkemiddel som sang og dans. Det snakker veldig til meg som danser. Det er artig å se at det kan bli brukt på den måten.

---

BlimE!

Årlig sang og dans NRK Super.

Skal fremme vennskap og inkludering med slagordet: «Si hei! Vær en venn! BlimE!»

Årets sang er «Sveve høyt» av Martin Lilleberg.

På BlimE!-dagen 22. september oppfordres alle skoler til å være med på dansen klokken 12:00.

---

Å være et forbilde

Tidligere har Vårt Land intervjuet Lilleberg om den kristne troen hans. Da fortalte han at han følte seg annerledes i barndommen, både fordi han likte å danse og fordi han var kristen.

– Det var jo mange fine forbilder jeg kunne se opp til da jeg var ung. Men det var ikke så veldig mange på kullet mitt som var interessert i det samme som meg.

Foruten dans, var det aktiviteter og musikk Lilleberg likte å holde på med. Først på videregående fikk han en jevnaldrende venn som han kunne kjenne seg igjen i – og som var kristen. Nå håper han å kunne være et forbilde for andre.

– Hvis jeg kan være det forbildet jeg selv kunne sett opp til, da vet jeg at jeg fyller i hvert fall én kvote. Så er det sjanse for at det er flere som finnes i den samme kategorien.

– Hvordan skal man formidle til barn at det som gjør deg annerledes går fint?

– Det har vært ganske sentralt i BlimE!-konseptet i år. Vi er veldig opptatt av mangfold. Hvis du har en funksjonsnedsettelse, og uansett hvilken bakgrunn du kommer fra, så skal du få bli med.

I årets musikkvideo kan man se et filmsett der musikkvideoen spilles inn. Barna som er med blir derfor ikke bare dansere, men har også andre roller som musiker, lydtekniker eller snekker.

– Vi har prøvd å legge opp til at det skal være plass til alle. Alle dem som ikke liker å danse eller stå i sentrum, de har også sin plass og sin rolle. Det er jo dans som bringer oss sammen i denne anledningen, men hvis du ikke liker å danse, så kan du fortsatt være med.

Å speile seg i troa

For Lilleberg var det viktig å finne andre han kunne speile seg i på trosfronten.

– Tror du mange kristne unge i dag kan føle seg litt utenfor? Som ikke finner den speilingen?

– Ja, jeg tror ikke det er bare bare å finne det. Man må nesten oppsøke de kristne fellesskapene i kirka eller ungdomsklubben. Det er ikke en selvfølge at du finner andre på skolen.

– Har du noe å si til dem som kan føle seg alene i troa?

– Det må bare være å investere tid i å finne de fellesskapene. For en veldig stor del av det å tro er å ta del i fellesskap. Så jeg vil oppfordre til å ta en ekstra runde og se om det finnes noe rundt deg. For folk er veldig gode på å ha sånne fredagskvelder eller opplegg her og der. Så sjansen er der for at det finnes.

Martin Lilleberg DANSER: Både som danser og som kristen følte Martin Lilleberg at han skilte seg ut fra de andre barna. (Erlend Berge)

– Tar du med deg troa inn i jobben i NRK Super?

– Troa er jo en naturlig del av meg og min personlighet, så da vil den jo bli med meg på jobb også.

Lilleberg håper også at det kan være en slags formidling av tro i det han gjør.

– Det vil være synlig gjennom handlinger og væremåte.

