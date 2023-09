I sommer lanserte Trygve Skaug to nye album.

Det ene er ei messe – Messe underveis. Det andre er Barnetro, som inneholder 13 salmer.

– Nå får de leve sitt eget liv på Spotify, der de er tenkt å være. Messa skal være til stede i lomma, sier Skaug.

Ny tatovering

Han har fått hjelp av to venner hjemme på Ørje. André Vaaler ble med på å skrive tekster til messa. Vidar «Birdie» Fuglehaug har laget coverne. Kristen-bikeren «Birdie» er også den som har tatovert teksten på Trygve Skaugs kropp. Bob Dylans sang «What good am I».

Første verset slutter slik: If I shut myself off so I can’t hear you cry / What good am I?

– Den er fra Oh Mercy-plata. Teksten er en slags vekker for meg. Hva er vitsen med meg hvis jeg bare tenker på meg selv og lukker øynene for verdens lidelser?

– Har du tatovert alle fem versene?

– Ja, det går over armen og kryper ned på brystkassa.

Siste verset går slik: What good am I if I say foolish things / And I laugh in the face of what sorrow brings / And I just turn my back while you silently die / What good am I?

Skeiv messe

Trygve Skaug har omtalt Messe underveis som ei skeiv messe i regnbuens farger.

– På hvilken måte?

– Den har utspring i samtaler jeg har hatt med skeive kristne. Jeg spurte hva de savner mest. Det som kom fram, var ønsket om å være med på gudstjeneste og kjenne at de er bra som de er. Messa skal være en trygg måte å gå på gudstjeneste. Den er ikke bare for skeive, men for alle som tidvis kjenner at det kan være vanskelig å gå i kirka, sier Skaug, og legger til:

– Mange opplever at ulike menigheter i kirkelandskapet er utilgjengelige for dem.

Han understreker at messa selvsagt også kan brukes i fellesskap.

– Vi håper at folk bryter brød og drikker vin. Folk har sendt bilder som viser at de gjør det.

Trygve Skaug: Messe underveis (Vidar Fuglehaug)

Heldige Trygve

Trygve Skaug kaller seg i gåseøyne en av de heldige.

– Min legning er ikke kontroversiell. Jeg er på en måte en av dem som alltid har følt meg velkommen.

Derfor har det gjort ham klokere når han har blitt kjent med folk som sier at «slik er det ikke for meg».

– En jeg snakket med kan ikke lede sangen i menigheten der han går, ikke engang ta imot folk i døra fordi de har en policy som gjør at legningen hans er feil. Men siden han har alle vennene sine der, så går han likevel. Hva gjør det med ham og selvbildet hans?

Messa har også en preken der det heter: « … i det rødglødende lyset / fra kjærlighetens projektorpære / idet den lyste oss opp / avdekket på den gode måten / avslørt som oss selv …»

– Avslørt som oss selv. Hva skjer med oss da?

– For mange av oss er det ubehagelig. Du er veldig naken, men når kjærlighetslyset skrus på, får vi se oss selv slik Gud elsker oss, da er vi ganske fine. Om noen mennesker har satt lys på deg, kan du føle deg utilstrekkelig og feil. Sånn tror jeg ikke Gud er. Vi som har laget messa tror ikke det er sånn. Vi tror Gud ser etter det beste i oss.

Petter Dass 2022 FIKK PRIS: I fjor ble artisten Trygve Skaug hedret med Petter Dass-prisen i Oslo domkirke. (Erlend Berge)

Full pakke, sa biskopen

For to år siden ga artisten Christian Ingebrigtsen ut albumet Vinger, med en sang for hver av 12 grunnverdier. Trygve Skaug snakket med ham om dette og syntes det var en fin idé å velge noen temaer for skrivingen.

– Det ga meg ideen om liturgien. Jeg har jo kjent den siden jeg var liten, og tenkte det er en fin måte å nærme seg kirka og innholdet på. Hvorfor gjør vi de forskjellige tingene i messa? Jeg skreiv først «Gloria» i takknemlighet over alt jeg har fått, Guds godhet og storhet i mitt liv.

Andre Vaaler ble med på skrivingen. Etter hvert var de enige om at det var greit å sjekke med noen som kan liturgi ordentlig og tok kontakt med Per Arne Dahl. Signalet de fikk var at de burde kjøre full pakke fra klokkeringing, preludium og nådehilsen – full gudstjeneste.

– Og i en gudstjeneste er det jo salmer mellom messeleddene. Da kunne det vært spennende å lage en meny slik at folk kan lage sin egen spilleliste der de selv kan sette inn salmer og lage sin egen messe. Folk kan velge egne favorittlåter enten det er David Andre Østby eller Coldplay – eller låter fra min salmeplate. Målet er at de to platene på den måten kan kombineres og være en slags verktøykasse for den som vil nærme seg kirka på en eller annen måte.

Måne og sol

Den som har vært på en konsert med Trygve Skaug, vet at han pleier å spille en eller flere salmer på gitaren mellom de andre låtene. Han har savnet å ha dem på ei plate. De utsøkte gitar-arrangementene var noe han startet med da han gikk på videregående, og øvde seg fram til sin versjon av «Nærmere deg min Gud».

På salmeplata Barnetro fikk han med seg Ellen Andrea Wang og hennes kontrabass. Hun arrangerte salmene med sang. Skaug hadde instrumentalversjonene klare – som for eksempel «Blott en dag».

– Vi ville ikke spille det i hjel, men møtes i musikken. Vi ville se hvor nakent vi kunne gjøre det. «Måne og sol» er en sang svært mange lærte utenat på barneskolen. Overlesser vi den med kreative ideer så kunne det overskygge hvor flott den er. Vi ville heller gjøre så lite som mulig, og arrangementet til Ellen bærer preg av det.

– Hvilken av salmene går lengst tilbake i ditt liv?

– Det er kanskje «Ikke en spurv til jorden», som jeg vokste opp med, eller kanskje «Måne og sol», som jeg sang på søndagsskolen og seinere brukte som lovsangsleder. Å oppleve den på gudstjeneste er som å treffe en gammel venn som kjenner troa mi.

Litt pussig

– Hvordan tror du disse platene blir tatt imot utenfor kristne miljø?

– Jeg har fått noen fine meldinger fra folk som har brukt det som meditasjon og for å sette i gang noen prosesser som får dem til å tenke litt. Mange melder om at det er fint å møte de gamle salmene igjen. Andre synes antagelig det er smalt og litt pussig, men dette er ikke noe kommerst, utadrettet produkt. Det er deilig det og.

«Nærmere deg min Gud» er ikke med på plata. Skaug kommer på flere som mangler – «Stor er din trofasthet» og «Amazing Grace».

– Det må kanskje bli ei plate til, sier han.

To album

Trygve Skaug

Barnetro og Messe underveis

og Tekst og noter til Messe underveis er utgitt av Bibelselskapet

