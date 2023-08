Flere kjendiser ser forbi de etablerte forlagene når de skal gi ut bøker, og konkurransen om å signere dem blir bare større.

Siden 2021 har Agathe Skappel hjulpet 12 selvpubliserte titler inn på bestselgerlistene. Redaktøren og prosjektlederen sikter seg utelukkende inn mot samarbeidspartnere som har minst 5.000 følgere på sosiale medier.

– Så kynisk har det blitt, forteller hun.

Kan den vellykkede modellen hennes få konsekvenser for de tradisjonelle og etablerte forlagene?

– Trenger ikke forlag

Skappel Books AB ble startet i april 2021, og ideen bak selskapet er å hjelpe forfattere fra idéstadiet til redigering og hele veien inn i bokhandel.

Gründeren mener selv at bedriften hennes er beviset på at man ikke trenger forlag for å briljere på toppen av landets boklister.

Tidligere har hun gått ut i Bok365 og advart mot å gi ut bøker på forlag.

Forfattere, særlig de med mange tusen følgere på sosiale medier, bør heller prøve å stå på egne bein, mener hun.

– Ting har forandret seg. Det finnes mange formidlere der ute som når direkte ut til leserne, og derfor ser man også et maktskifte i bokbransjen, sier Skappel.

– Hva er det du mener med dette maktskifte i bokbransjen?

– Profiler der ute kan i større grad gjøre markedsføring og salgsbiten selv, blant annet ved å dele innhold om boka på sosiale medier og via deres e-post-lister.

– Utradisjonelt

Men ikke alle er like begeistret for Skappels metoder.

– Skappel uttaler seg svært generelt, men snakker egentlig om et særdeles tynt sjikt av forfattere, nemlig dem med store følgerskarer på sosiale medier, sier Kari Marstein, redaksjonssjef for skjønnlitteratur i Gyldendal.

– Hva er det som ikke er gunstig med hennes måte å jobbe på?

– Hennes forlagsmodell ligger svært langt fra det et tradisjonelt forlag tilbyr. Så vidt jeg kan se, overlater hun blant annet den økonomiske risikoen til forfatterne.

Gyldendal Litteratur presentererte torsdag årets høstliste. SKEPTISK: Redaksjonssjef for Gyldendal Skjønnlitteratur, Kari Marstein, mener Agathe Skappel overlater økonomisk risiko til forfatterne. (Gorm Kallestad/NTB)

Sarah Cathrine Jensseter Willand, administrerende direktør i Cappelen Damm, åpner derimot gjerne opp armene for flere aktører som brenner for bøker og litteratur.

– Kvalitetssikret selvpublisering har absolutt en rolle her, side om side med den klassiske forlagsmodellen. Så mener jeg at det kollektive avtaleverket er det som først og fremst sikrer den rike floraen av litteratur, fra det helt smale til bestselgerne.

– Så Cappelen Damm er ikke bekymret for at flere kjente fjes hos dere heller vil selvpublisere?

– Da vi presenterte høstlisten i dag, med om lag 300 titler fra både debutanter og etablerte forfattere, er det et bevis i seg selv for at den klassiske forlagsmodellen fremdeles står sterkt.

Den klassiske forlagsmodellen står fortsatt sterkt — Sarah Cathrine Jensseter Willand, administrerende direktør Cappelen Damm

– Normalkontrakten er urettferdig

Mens Willand mener avtaleverket er vesentlig for forutsigbarhet og bredde i litteraturen, tror Skappel at dette snarere kan være grunnen til at flere kjente fjes velger å selvpublisere bøker. Hun mener at dagens normalkontrakt er utdatert.

Normalkontrakten er en avtale mellom Forleggerforeningen og ulike skribentorganisasjoner. Som det kommer fram på Forleggerforeningens nettside, er medlemsforlag forpliktet til å bruke en normalkontrakt med tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere og oversettere som ønsker normalkontrakten og er medlemmer av de organisasjonene avtalene er inngått med.

– Hva er det som er galt med normalkontrakten, Skappel?

– Det er gammeldags sett opp mot utviklingen i markedet. Jeg vil si at det er forlagene den gagner, ikke forfatteren.

– Hvordan da?

– De forlagene som bruker normalkontrakten får både rettigheter og mesteparten av inntjeningen. Forlagene sitter med mye utgifter, men oppsummert er det likevel en urettferdig fordeling. Jeg liker heller ikke at forfattere gir bort rettighetene til sine livsverk.

– Heier på Agathe

– Jeg heier på at Agathe bryter ut av normalen i det som er en konservativ og selvbeskyttende bransje. Om ambisjonene til enkelte forfattere forløses bedre med selvpublisering, så er jeg helt for, forteller Alexander Even Henriksen, administrerende direktør i forlaget Bonnier.

– Samtidig er det gode grunner til at mange forfattere velger noe annet enn selvpublisering, påpeker han.

HEIER: Alexander Henriksen, administrerende direktør i forlaget Bonnier, heier på at Agathe Skappel bryter ut av normalen i det han beskriver som en «konservativ og selvbeskyttende bransje». (Bonnier)

Blank er navnet på det nye forlaget til Bonnier Norsk Forlag og managementselskapet «Brandpeople». Forlaget oppsto i et møte mellom Henriksen og Birgitte Brunsgaard, leder i Brandpeople, der hun konfronterte Henriksen med at forlagene var for opptatt i sin egen boble

– Jeg syntes dette var bra kritikk, så jeg inviterte henne til å holde et seminar for hele forlaget. Etter det inngikk vi et samarbeid

Formålet med det nye forlaget er å løfte historien til kjente fjes opp og frem i bokformat.

– Hva syntes du om at Skappel oppfordrer kjendiser med over 100.000 følgere til å holde seg unna etablerte forlag?

– Det er en fri verden, og det er veldig god grunn til at noen prøver seg på selvpublisering.

– Og det er mange som av gode grunner som ikke burde gjøre det. Det handler om trygghet på en annen måte, blant annet med tilgang til markedet og proffe redaktører. Du får både de rette kanalene og utbredelse når du går til forlag.

Det er veldig mange kjendiser som ikke klarer å selge bøker — Alexander Henriksen, administrerende direktør Bonnier

Thomas Seltzer, Atle Pettersen, Odd Magnus Williamson og Henrik Thodesen er blant profilene som har signert med Blank.

– Er ikke Blank et produkt av at kjendiser selger?

– Nei, det er veldig mange kjendiser som ikke klarer å selge bøker. Jeg er opptatt av at det må være noen interessante historier, det må være en høyere himmel, poengterer Henriksen, og forteller videre at tiden for det rene kjendiseriet er over.

Tror på økt konkurranse

Skappel tror fremdeles at flere store forfattere ser på selvpublisering som noe nytt og litt gråsone, men at dette vil endre seg over tid.

– Er ikke det å være utgitt et stort forlag et kvalitetsstempel?

– Mange tenker nok fortsatt det. Noen tenker nok også «Kan alle gi ut bok?» når de hører om selvpublisering, men jeg håper det endrer seg over tid. Derfor trenger vi alle, både meg og forlagene, så det finnes flere alternative utgivelsesmetoder for forfattere.

– Tror du noen av de store forfatterne, som for eksempel Karl Ove Knausgård eller Vigdis Hjorth, kommer til å selvpublisere bøker i fremtiden?

– Jeg vet ikke, jeg følger spent med, sier Skappel, og legger til:

– Jeg håper det kommer flere små aktører som meg selv på markedet i tiden fremover.

