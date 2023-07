– Hvis pride-parader beskrives som demonisk inspirerte, er det ikke utenkelig at noen kan inspireres til ekstreme handlinger, skriver Vårt Lands anmelder Per Eriksen om Jonathan Cahns bok Mørkets makter åpenbares.

Cahn er en amerikansk forfatter og pastor i endetidskirken Beth Israel Worship Center. Han er kjent for konspiratoriske tolkninger av Bibelen. Forlaget Hermon har oversatt seks av bøkene hans til norsk.

I Mørkets makter åpenbares trekker Cahn linjer mellom gamle skrifter fra Assyria og Babylon og dagens vestlige kultur. «Er det mulig at [...] gudene fra oldtiden fortsatt eksisterer og er blant katalysatorene bak det som skjer i dagens verden?,» skriver forlaget i presentasjonen av boka.

Jonathan Cahn er en annerledes stemme – en motstemme. — Forlagssjef i Hermon, David Andersen

Eriksen peker på at Cahn mener disse gudene – eller onde åndene – viser seg på mange ulike måter, men aller tydeligst gjennom pride-bevegelsen, som har røtter tilbake til Stonewall-opprøret i 1969.

Forlagssjef i Hermon, David Andersen, sier forlaget ikke tror at boken kan inspirere til ekstreme handlinger.

– Da ville vi ikke ha gitt den ut, forteller han.

– En motstemme

– Å utgi bøkene er naturlig, sier Andersen i Hermon.

Han forteller at Mørkets makter åpenbares ble en av bestselgerne deres i 2022.

Forlagssjefen synes Cahns forfatterskap er viktig å løfte frem:

– Jonathan Cahn er en annerledes stemme – en motstemme – som løfter fram interessante perspektiver og derfor fortjener å bli hørt.

Asbjørn Dyrendal, som er professor ved institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU, er ikke enig. Han mener slike bøker kan være farlige.

– Om publikumet for boken er mottakelig for denne typen budskap, kan det ha konsekvenser, sier Dyrendal, som har forsket på konspirasjonsteorier.

Mørkets makter åpenbares

Mørkets makter åpenbares. Fortidens guder vender tilbake er skrevet at den amerikanske forfatteren Jonathan Cahn

er skrevet at den amerikanske forfatteren Jonathan Cahn Utgitt på Hermon Forlag i norsk oversettelse i 2022

269 sider (andre opplag)

Polariserende verk

Dette er altså ikke først gang Jonathan Cahn gir uttrykk for konspirasjonsteorier. Ifølge The New York Times kommer mye av hans fanskare fra internett. Hundrevis av utdrag fra prekenene hans har blitt lastet opp på YouTube, og deretter sklidd inn i hjørner av nettet der «esoterisk religion og konspirasjonsteorier overlapper hverandre».

BOK OM DEMONER RELIGIONSVITER: Asbjørn Dyrendal er professor i filosofi og religionsvitenskap, og har forsket på konspirasjonsteorier. (Jon Eeg/NTB scanpix)

Forfatterens mest populære bok, Paradigme, knytter Cahns profetier opp mot Donald Trumps valgseier i 2019. The New York Times trekker denne boka frem som hans mest polariserende og konspiratoriske verk. I boka er Trump krigerkongen Jehu, som tok kontroll over nasjonen og kastet avguder ut.

Cahns tenkning gir grunnlag for interessant lesning, synes forlagssjefen i Hermon.

– Han stiller spørsmål som skaper undring og peker på forbløffende sammenhenger. Det er mye i Jonathan Cahns bøker, både i denne og tidligere, som en kan stille seg undrende til, men også mye interessant som få andre forfattere tar opp, sier Andersen.

Det Andersen mener er pirrende undring, tror Dyrendal er å sparke opp til kulturkrig. Religionsprofessoren sier det ikke er noe nytt at enkelte bruker Bibelen på denne måten.

Jo nærmere vi kommer vår tid, jo oftere ser vi at Bibelen blir satt i forbindelsen med andre spådomskilder — Asbjørn Dyrendal, NTNU

– Den første boka jeg har om kulturkrig, som bruker Bibelen for å få frem sine synspunkter, er vel fra 1980-tallets USA. Jo nærmere vi kommer vår tid, jo oftere ser vi at Bibelen blir satt i forbindelsen med andre spådomskilder, forteller han.

Konspiratorisk undergang

– Uansett hvordan du danderer det, er det jo en meningsytring, og ikke fakta, understreker førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Ansgar høyskole, Cato Gulaker.

Gulaker mener at det finnes mange slike populærkulturelle utleggelser av bibeltekster. Et felles trekk ved dem alle er en avstand fra godt begrunnet fortolkning, til fordel for en «whatever floats your boat»-tilnærming, hvor «Båten» i denne forbindelsen refererer til forfatterens agenda.

Det er sterkt problematisk om Johannes’ åpenbaring bare sees i lys av vår tid — Cato Gulaker, Ansgar høyskolen

– Det er sterkt problematisk om Johannes’ åpenbaring bare sees i lys av vår tid. Hvis man da har en tolkning som er fremmed for Bibelens opprinnelige lesere, så er man på vei bort, sier Gulaker.

TEOLOGI: Cato Gulaker er førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Ansgar høyskole. (Foto: Ansgar høyskolen )

Ifølge ham er det i overgangen mellom hva den opprinnelige forfatteren forsøker å fortelle oss, og hva den moderne forfatteren forsøker å anvende det til, at det kan bikke over i det konspiratoriske.

– Johannes’ åpenbaring har alltid tiltrukket seg oppmerksomhet av denne typen. Det skyldes tekstenes dualistiske karakter – verden deles hendig nok i to leire, sort eller hvit, rett eller galt.

– Forfatterens ansvar

Forlaget Hermon synes ikke at det er de som står ansvarlig for Cahns konspiratoriske holdninger.

– Mye kunne sikkert vært formulert annerledes, men som i alle bøker vi utgir, er det forfatterens synspunkter som formidles, og forfatteren som til syvende og sist står ansvarlig for disse, sier Andersen.