– Det er jo dritkjedelig, man må jo ha et mangfold innenfor kristendom også, ikke bare den samme kjedelige musikken. Det gjelder uansett om det er en ikke-kristen festival eller Skjærgårds.

Den sier den tidligere kristenpunkeren Sondre Hauge, som selv har spilt på Skjærgårds flere ganger med det ganske så hardtslående bandet Social Suicide. Der spilte de blant annet fra plata Broken Pilgrims, som Hauge tviler på at ville blitt tatt imot med åpne armer i år.

Heller enn punk, rock og metal, er det lovsang, The Voice-allsang og artister som Lisa Børud og Oslo Soul Teens som spiller på den kristne musikkfestivalen i år.

– Aksepten har endret seg

En stund var Skjærgårds kjent for sin satsing på den såkalte sort-hvit-scenen. Der inviterte festivalen kjente og mindre kjente band og artister som opererte innenfor punk, metal og rock.

I 2011 ble scenen døpt om til «The Gym», før det i 2018 ble slutt på det som var den kristne festivalens mer harde musikkalibi.

– Kanskje de ikke vil ha punken nå lenger, hvem vet, sier Hauge og ler.

Han tror aksepten for denne musikken har endret seg i kristenmiljøet

HARDT: Social Suicide og vokalist Sondre Hauge på Sorthvit-scenen under Skjærgårds i 2009. (Foto: Kamilla Kvamme)

Festivalsjef og artistbooker Roar K Eikli bekrefter at rockerne nå er i mindretall på Skjærgårds.

– Men det handler nok om at vi ikke har de type sjanger-konseptene lenger, poengterer han.

Eikli har hanket inn artister til Skjærgårds i over 10 år. Før var konseptkvelder vesentlig for at Skjærgård kunne vise frem sjangerbredde. Her pleide metal å være en favoritt, og sammen med den kristne metalldistributøren Nordic Mission satte de sammen et program med stort sjangerspenn.

Med årene gikk imidlertid interessen for konseptkveldene ned, og Skjærgårds besluttet seg for å droppe denne satsingen.

– Det var det mye større bevissthet rundt musikken hos ungdommen før, men i år er det i større grad opp til oss å vise frem god, kristen musikk, legger han til.

Har dere fremdeles samarbeid med Nordis Mission?

– Ja det har vi. Vi bruker mye tid på å snakke med dem om hva slags kristen-metal som fremdeles finnes der ute, sier Eikli, som legger til at Skjærgårds nettopp startet som et alternativ til norsk musikk som ikke fikk plass i kirken

– Det er jo mange kristne som digger metal, punk og rock, og da kom de til Skjærgårds for å høre den musikken som de ikke fikk høre i kirka, sier Eikli.

Ifølge Eikli ble markedet for kristenrock mye mindre i Norge for rundt ti år siden. Han mener etterspørselen av lovsang var med på å ta knekken på sjangerbredden i kristenmusikk.

– For ti år siden var det mange av de som drev med kristen rock, som startet å gi ut lovsangsplater, påpeker han.

[ Lovsang er mest pop på norsk ]

– Kristenpunkerne lever fortsatt

Så, har kristenrockerne og -punkerne blitt helt borte? Finnes det ingen av dem i dag verken på Skjærgårds eller andre steder?

– Jo, så absolutt, sier sokneprest Morten Holmqvist, som er en relevant kilde her fordi han vanket på Blitzhuset i ungdommen og var den første pastoren i menigheten Subchurch i Oslo.

– Kristenpunkerne lever fortsatt der ute altså, de går nok bare litt under radaren – og ender kanskje ikke opp på Skjærgårds, utdyper Holmqvist, som selv spilte på festivalen med indiepopbandet The Loch Ness Mouse i 2015.

GAMMEL ROCKER: Morten Holmqvist, tidligere pastor i Subchurch, mener Skjærgårds aldri har vært en alternativ scene (Foto: Privat)

Holmqvist kan ikke si seg helt enig i at Skjærgård har vært en arena for alternativ musikk. Festivalen har ifølge ham vært for striglet for kristenpunkernes smak.

– I våre øyne var aldri skjærgårds en alternativ scene. Det var derfor vi startet vår egen festival, DP, med utelukkende kristen metall og punk. Man savnet det genuint alternative og litt hardere uttrykket, forteller Holmqvist.

– Alt var bedre før

Den nå pensjonerte kristenpunkeren Hauge insisterer imidlertid på at alt var bedre før.

– Det var en kjent scene i hvert fall! Det var mye bra bookinger på Skjærgårds innen metal og rock mellom 2007 og 2011, forteller Hauge.

[ Norges 12 beste kristneband ]

Men mener utviklingen på Skjærgårds er en del av en større trend som også treffer andre festivaler, der bookingansvarlige snur ryggen til punk, rock og metall, og satser på mer kommersiell musikk.

– De som booker går etter én sjanger og et publikum, så de får kanskje takke seg selv for mangelen på alternativ musikk. Hadde de vært på jakt etter mangfold burde de kanskje løfte blikket litt, mener han.

– Fortsetter man på denne veien, får man et svært smalt publikum som utelukkende er gira på å høre på lovsang, legger han til.

---

Skjærgårds Music & Mission Festival

En ungdomsfestival som presenterer kristen musikk og kultur.

Festivalen arrangeres av Stiftelsen Skjærgårdsgospel og hovedmålgruppa er ungdom i alderen 15–30 år.

Festivalen har vært arrangert fra 1981.

---