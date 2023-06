Trettebergstuen går av: – Et tap for det skeive miljøet

Fredag opplyser Anette Trettebergstuen i en pressekonferanse at hun trekker seg som statsråd. Trettebergstuen har siden 2021 vært kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Årsaken er at hun har utnevnt tre av sine beste venner til verv, uten at hun har meldt sin inhabilitet.

– Jeg er flau, lei meg og skammer meg, forteller en gråtkvalt Trettebergstuen under pressekonferansen.

– Takker for lovforslaget

Leder i Skeivt Kristent Nettverk, Elisabeth Meling, mener det er ryddig av Trettebergstuen å gå av etter det som nå har kommet frem. Samtidig påpeker hun at avgangen vil være et tap for det skeive miljøet.

– Det er særlig fordi hun har vært så opptatt av de sakene som treffer veldig mange skeive, sier Meling.

Under pressekonferansen svarte Trettebergstuen på spørsmål fra Vårt Land om hva som har vært det viktigste hun har gjort som kulturminister. Da trakk hun fram regjeringens forslag til et forbud mot konverteringsterapi.

– Det vil føre til at flere kan leve trygge og frie liv i Norge uten å bli utsatt for overgrep. Det er viktig og nødvendig, sa den avgående kulturministeren på en pressekonferanse fredag.

Elisabeth Meling er takknemlig for lovforslaget.

– Det var vært en fanesak for henne, og det er en veldig viktig sak for oss. Jeg er takknemlig for at forslaget er blitt tydeligere og bedre i forhold til det forrige forslaget som kom med forrige regjering.

– Hva slags betydning har Trettebergstuen hatt for skeive kristne?

– Hun har vært opptatt av å lytte til våre historier og ta på alvor de utfordringene mange skeive kristne opplever. Det kommer til uttrykk i blant annet den nyeste LHBT-handlingsplanen der det er fokus på skeive i religiøse miljøer.

Ville ha henne av saken

Lederen av det tverrkirkelige nettverket Til Helhet, Ole Gramstad Jensen, gikk hardt ut mot regjeringens konverteringsterapi-forbud forrige uke.

– Forslaget innebærer fratakelse av samtykkekompetanse for voksne personer, i og med at samtykke kun vil være et moment i vurderingen av straffbarhet. Dette er åpenbart å gå for langt med hensyn til våre menneskerettslige forpliktelser, uttalte han til Vårt Land.

Han mener avgangen som kommer nå først og fremst er trist, og han sier det ikke er opplagt at feilene hun skal ha gjort skal føre til avgang.

SENDTE BREV: Leder i Til Helhet, Ole Gramstad Jensen, sendte i fjor høst et brev til statsminister Jonas Gahr Støre, der han mente Trettebergstuen burde skilles ut av saken om konverteringsterapi. Han understreker at hun ellers virker som en dyktig politiker som har vært god i jobben på andre områder.

At Trettebergstuen trekker frem forslaget om forbud mot konverteringsterapi som det viktigste hun har oppnådd, er han usikker på hva han skal tenke om.

Gramstad Jensen debatterte mot Trettebergstuen om tematikken i Dagsnytt 18 for ett år siden.

– Jeg fikk et klart inntrykk av at hun hadde sterke følelser og meninger knyttet til dette, sier han.

Gramstad Jensen mener Trettebergstuen var så personlig knyttet til forslaget at hun ikke ville høre på motstemmer.

I høst sendte han et brev til statsminister Jonas Gahr Støre, der han mente Trettebergstuen burde skilles ut av saken om konverteringsterapi. Brevet ble ikke besvart.

– Jeg opplevde at vi ble forhåndsdømt, forteller han.

Feirer ikke avgangen

Espen Ottosen fulgte pressekonferansen. I en sms til Vårt Land forteller han at han synes oppriktig synd på Trettebergstuen.

– Hun var også svært selvkritisk med tanke på feilene hun har begått. Det bør verdsettes.

Ottosen påpeker at han ønsker å skille mellom sak og person, og at han ikke ser noen grunn til å feire avgangen:

– Også fordi den neppe fører til en annen politikk fra Regjeringen. Og da spiller det egentlig liten rolle om statsråden for egen del har hatt en noe aktivistisk retorikk.

Ottosen har tidligere uttrykt seg kritisk om lovforslaget om konverteringsterapi, men nå vil han også påpeke at «det heldigvis ser ut som om regjeringen grundig gjennomgikk høringssvar og på den bakgrunn gjorde endringer.»

– Så gjenstår det å se om loven faktisk vil gjøre noen særlig forskjell i praksis. Jeg tviler på det, avslutter han.