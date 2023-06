Helt siden Sigvart Dagslands datter Emma viste ham debutplata til Jonas Alaska, har han vært hekta på singer-songwriteren fra Åmli. Da Dagsland i mars startet feiringen av sine 60 år med stor konsert i Stavanger, var derfor Alaska en av de artistene han ville synge sammen med.

Problemet var bare at Alaska sa tydelig nei. Han hadde prøvd å synge på norsk før, og syntes ikke det funket.

– Det var vittig at han sa nei, og det vitner om integritet. Både samboeren og broren la press på ham, forteller Dagsland.

Gitar og munnspill

Integriteten var imidlertid ikke sterkere enn at Alaska ombestemte seg etter å ha blitt bønnfalt av «en sterkt Dagsland-infisert familie» om å tenke gjennom forespørselen en gang til. Det kommer fram i en pressemelding fra kommunikasjonsselskapet Pyx.

Det hjalp også at pianisten David Wallumrød presenterte Alaska for Dagsland-låten «Det tar lang tid» og mente den passet for ham. Låten er hentet fra albumet «Villa Nordraak» fra 2012, og er en av Dagslands egne favoritter.

– Derfor var jeg glad Jonas valgte den. Han lagde utgangspunktet for denne versjonen, og det var så deilig at han hadde los på en idé som jeg hørte ville bli fryktelig fin. Å gjøre den fra en pianoballade til en sang med ruslende gitarkomp og munnspill var noe jeg ikke ville ha funnet på selv. Det er noe av poenget med samarbeid, at det blir annerledes. Det er på en måten at en pluss en blir mer enn to, sier Dagsland.

[ Dette er Norges 12 beste kristenband ]

Uanstrengt

I Jonas Alaskas musikk finner Dagsland selv spor av egne favoritter som Simon & Garfunkel og Bob Dylan.

– Det var utrolig gøy å samarbeide, og en vet aldri, kanskje kan det skje igjen, sier han hemmelighetsfullt.

Poenget med de ti-elleve konsertene som gjenstår på feiringen av artistens 60 år, er at publikum kan glede seg til nye hemmelige duetter. På «laiv-plata» fra Stavanger er gjesteartistene, foruten Jonas Alaska, Darling West, Ingebjørg Bratland, Karoline Krüger og svenske Helen Sjøholm.

– Din stemme er særpreget. Hvor lett er det å få folk til å synge sammen med deg?

– Jeg synger i forskjellige tonearter, jeg også. På plata hører du meg i duett med Ingebjørg Bratland. Da legger jeg meg ned i mellomregisteret slik at hun kan få skinne.

– Det er ikke ofte noen har sunget overstemme på deg?

– Nei, men Jonas Alaska går over helt uanstrengt, sier Dagsland.

---

Sigvart Dagsland

«Det tar lang tid» er første singel fra Dagslands kommende album Laiv .

. Opptaket med Jonas Alaska og Darling West er gjort under jubileumskonserter i Stavangeren i mars.

10–11 konserter med hemmelige gjesteartister gjenstår av jubileumsturneen.

---