Har du hørt at Bjørgvin bispedømme skal innføre autotune på gudstjenestene sine, for å hjelpe prestene å treffe bedre på messeleddene? Det skriver de i alle fall selv på sine egne Facebook-sider. Autotune er en samlebetegnelse på alt som gjør at falske toner som treffer en mikrofon blir rene og vakre før de når ørene til lytterne, som oftest ved hjelp av et dataprogram.

– Vi har mange ganger opplevd at presten har startet på feil tone og vi har gruet oss for å spille til. Nå kan vi endelig senke skuldrene under for eksempel litaniet i fastetiden og slippe å tenke etter om vi burde transponere på direkten når presten starter feil, sier domkantor Sigurd Øgaard i Bergen Domkirke.

Han er ikke alene om å bli intervjuet i pressemeldingen. Spøkefuglene har gjort seg flid, og siterer hele fem navngitte ansatte i bispedømmet i anledning datoen.

Stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit forteller at de ikke har tenkt til å ta i bruk teknologien for å rydde opp i sure toner fra menigheten riktig ennå.

– Heldigvis har vi mange dyktige kantorer og orgler med sterk lyd. Når den nye standarden trer i kraft vil de få beskjed om å spille sterkere, slik at det er minimalt med menighetssang en vil høre, sier Fjelltveit.

Pinsebevegelsen ber om bibel-stopp

Pinsebevegelsen har bestemt seg for at det er på tide å kvitte seg med brukte bibler, for klimaets del. De ber alle om å donere bibler som ligger ubrukt, uten å kjøpe nye, slik at færre trær må kuttes ned. Det skriver de på Facebook og på sine egne nettsider.

Vi har sagt at 5-10 understrekinger per side går greit. Personlige notater, hilsener fra medelever på bibelskoler og kjærlighetsbrev må dog tas ut — Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen, om grensene for deres aprilsferske bibelinnsamling

Én bibel per troende virker å være målet. Å få de brukte biblene ut til de trengende skal administrasjonen i Pinsebevegelsen gjøre selv, koste hva det vil av tid og oppbevaringsplass på kontoret. Alle bibler er velkomne, gamle som nye.

– Det er klart, vi ønsker oss helst 2011-utgaven, men har du bare 1930-utgaven tar vi det og. Blir det for mye tusjing og understreking, er det vanskelig å lese, men vi har sagt at 5-10 understrekinger per side går greit. Personlige notater, hilsener fra medelever på bibelskoler og kjærlighetsbrev må dog tas ut, sier Pinsebevegelsens leder, Øystein Gjerme .

Med pressemeldingen følger et bilde av Gjerme som gir et tre en god klem. Det kan du se øverst i denne artikkelen.

Lanserer Gubbesnakk

iTro, nettmagasinet for ungdom drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband, kan fortelle at de har valgt seg en ny målgruppe. Nå er det de som har fylt 60 år som skal få saker servert av redaksjonen deres.

– Å få ut kristne nyhetssaker for gamle er noe jeg brenner for! Vi beholder mye av den samme profilen, men noen endringer er selvsagt nødvendige, som for eksempel at Gutte- og Jentesnakk blir byttet ut med Gubbe- og Kjerringsnakk, sier Aase Victoria Wangen, redaktør for iTro.

Språket skal tilpasses målgruppen, forteller redaktøren, og ord som Dere vil bli til eder, mens Far skal erstattes med Fader og Awesome skal bli Supert.

Redaksjonen avslører at de arbeider med saker som Slik lager du de beste vaflene på Gjenbruken, Derfor har Åge (89) bibelvers på støttestrømpene sin og 5 tips til hvordan du kan holde munn på vitnemøte.

En døende tradisjon

Den tradisjonsrike aprilspøken har falt i unåde de siste årene. Det er ikke lenger slik at Aftenposten skriver at Vinmonopolet deler ut gratis vin, eller at NRK får riksantikvar Nils Marstein til å varsle fredning av norske bomstasjoner på Dagsrevyen.

[ Trenger du en god latter? Her er 10 av de beste norske aprilspøkene gjennom tidene ]

– Jeg opplever aprilspøk som fortidas oppgave for media. Det har sammenheng med falske nyheter, og at det kommer inn så mange utrolige historier fra hele verden. Etter hvert blir det vanskelig å se hva som er sant og ikke, sa nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 da Vårt Land snakket med henne i fjor.

NRK, VG, Aftenposten, Dagbladet og Dagens Næringsliv sa alle at de var ferdige med å lure leserne. De fleste pekte på det samme som nyhetsredaktøren i TV2. Vårt Land er blant avisene som har valgt å ikke lenger narre sine lesere.

– Leserne skal vite at det de leser i VG, er riktig. Særlig i disse tider med falske nyheter er det viktig å ikke forvirre, sa VGs sjefredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Lurte alle med au pair-spøk

En av riksavisene tviholder på tradisjonen. Klassekampen kunne i år fortelle at Høyres Nikolai Astrup flytter til Sveits. Ikke på grunn av skatt, men på grunn av au pair.

– Såkalt vestkantslaveri har vært avgjørende for å få min hverdag til å gå opp, er blant ordene Klassekampen legger i munnen på Astrup.

Ikke alle forsto at dette var en spøk. NTB sendte ut en melding om flyttingen til alle landets aviser i natt. Den ble publisert av VG, Nettavisen, Avisa Oslo, Bergens Tidende og Adresseavisen. NTB oppdaget hva de hadde gjort lørdag morgen, og trakk saken.

Artikkelen oppdateres ved behov. Har du sett flere aprilspøker fra Kristen-Norge? Send oss et tips!