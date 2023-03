Lørdag åpner vårutgaven av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. For første gang kommer Wiener Sängerknaben til Norge og byr på en wienerklassisk festaften i Oslo domkirke. Om guttekoret får åpne, vil likevel en rekke kvinner sette preg på årets festival.

– På tross av vel så gode prestasjoner som sine mannlige kollegaer, gikk mange kvinner i glemmeboka da musikkhistorien ble skrevet. Årets program løfter fram både mindre kjente navn og velkjente kvinner i kirkemusikken, sier festivalsjef Bente Johnsrud.

Synger ut

I mange år har det vært en bærende idé for festivalen å fremme kvinnelige komponister, dirigenter og musikere. Når mezzosopran Eira Huse sammen med Pocket Sinfonia holder konsert i Uranienborg kirke tirsdag, er det med tittelen «Kvinner skal tie». Huse og Pocket Sinfonia har valgt musikk fra flere århundre, og all musikken er komponert av kvinner – fra Hildegard av Bingen (1098 – 1165) til vår tids iranske komponist Golfam Khayam (f. 1985).

– Jeg synes tittelen på konserten fortsatt er aktuell, særlig når det gjelder komposisjon. Det er et nytt fenomen at kvinner begynner å bli inkludert i hele musikkmiljøet. Vi ønsker å vise at det fantes kvinner før også som turte å komponere og utgi fantastisk musikk under eget navn, sier Huse.

Selv har hun hatt musikk av den franske komponisten Nadia Boulanger (1887–1979) på repertoaret en stund.

– Vi ønsket å utforske feltet mer. Det er kjempespennende å bli kjent med dem og musikken deres, forteller hun.

Boulanger INNFLYTELSE: Som komponist, dirigent og musikklærer øvet Nadia Boulanger stor innflytelse. Her øver hun med Boston Symphony Orchestra i 1938 som første kvinne som dirigerte orkesteret. (Scanpix/Ap)

Kroatisk symfoniker

En komponist Huse selv ikke kjente til fra før, er den kroatiske Dora Pejačević (1885-1923). I hjemlandet har hun status som matriarken i landets musikkhistorie. Hennes symfoni i F-dur regnes som den første moderne symfoni skrevet av en kroat.

– Hun er virkelig en symfoniker. Musikken hennes er god både å synge og spille. Musikken hennes kan fint settes sammen i et program med f eks Mahler og Strauss, forteller Huse.

Når man omtaler Nadia Boulanger, namedroppes ofte de mange mannlige komponistene hun hadde avgjørende innflytelse på. Ikke like ofte nevnes hennes søster Lili Boulanger som døde 24 år gammel.

– De er fantastiske komponister begge to, sier Eira Huse.

Den siste komposisjonen fra Nadia Boulanger før hun gikk over til å undervise i komposisjon, het «J’ai frappé» – jeg har banket.

– Hun mente selv at hun ikke hadde tilstrekkelig kompositorisk talent, men den sangen er veldig flott og spennende harmonisk, mener Huse.





Åtte fødsler

Ved å redigere, utgi og framføre ektemannens musikk, gjorde Clara Schumann (1819 – 1896) mannen Roberts musikk kjent og akseptert over hele Europa. Musikken hun selv komponerte gjennom sin 60 år lange karriere er først viet oppmerksomhet i nyere tid. Hun trosset sin tids nedlatende holdning til kvinnelige komponister.

I konserten i Uranienborg kirke skal pianist Emil Duncumb i Pocket Sinfonia spille romansen fra hennes pianokonsert fordi den viser Clara Schumann både som komponist og utøver.

– Hun var et supertalent både som mesterpianist og som innflytelsesrik rådgiver både for ektemannen Robert Schumann og Johannes Brahms. Komponeringen ga henne stor glede. Hun sa at «ingenting overgår gleden av å skape om det så bare er at en har timer til å glemme seg selv i en verden av lyd». Hun ga mer og mer opp den delen av seg selv, og ektemannen medga at det var synd at så mange av hennes ideer ikke ble realisert, forteller Huse.

TALENT: Lili Boulanger var første kvinne til å vinne Grand Prix de Rome. Hun døde 24 år gammel. (Wikipedia)

Kvinnelige forbilder

I arbeidet med kvinners musikkhistorie slår det henne at selv når talentet var stort og de ble anerkjent i sin tid, lå forholdene likevel ikke til rette for kvinner.

– De var pålagt for mye ansvar og manglet ofte tilstrekkelig støtte fra omgivelsene. Et unntak i så måte var Lili Boulanger: Som 19-åring vant hun den prestisjetunge Prix de Rome. Da hun dessverre døde som 24-åring, var hun regnet som en av sin tids største talenter, sier Huse.

Nå håper hun konserten kan inspirere både publikum og musikerkolleger slik at noen av disse verkene blir satt opp oftere.

– Jeg håper alle blir nysgjerrige, lytter til den fantastiske musikken og fortsetter å utforske den, sier Huse.

– Hva betyr det for deg å gjøre konserten?

– Veldig mye. Det er utrolig fint å finne flere kvinnelige forbilder både som utøver og komposisjonsstuderende. Mitt håp er at konserten kan gjøre at flere unge musikere kan få forbilder. Dette er musikk som fortjener en plass i kanon. Å samarbeide med Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er inspirerende fordi de er så bevisst dette, mener Huse.

Skrike tausheten

– Hva betyr 8. mars for deg?

– I Norge er vi heldige som på mange måter lever likestilt, og vi bør minne hverandre på de som har kjempet før oss. Vi hadde ikke vært her uten de som turte å si fra. Det er viktig å fortsette å heve stemmen; kvinnehelse, barselsopprøret og at kvinner skal få leve i trygghet fra seksuelle overgrep er noe jeg gjerne går i tog for, svarer Huse.

URFRAMFØRING: På konserten «Kvinner skal tie» urframføres et verk av iranske Golfam Khayam. (golfamkhayam.com)

Eira Huse og Pocket Sinfonia vil i konserten urframføre den iranske komponisten Golfam Khayams verk Come Join The Tears.

– Hun har virkelig noe å fortelle oss, og det føles spesielt å gjøre et verk som det ikke hadde vært mulig for meg å synge i hennes hjemland. Der har ikke kvinner lov til å synge solistisk. Hennes musikk har et unikt uttrykk, sier Huse, og legger til:

– Det er spennende å se hvordan klassisk musikk blir når det blander seg med ulike uttrykk og improvisasjon som hun er opptatt av. Khayam har blant annet sagt at hun tror musikken «mer enn noen gang er en vei til helbredelse eller en måte å skrike ut tausheten fra de mange undertrykte stemmer».

---

Konsert

Kvinner skal tie er en konsert med Eira Huse og Pocket Sinfonia.

er en konsert med Eira Huse og Pocket Sinfonia. Musikk av blant andre Hildegard von Bingen, Nadia og Lili Boulanger, Clara Schumann, kroatiske Dora Pejačević og italienske Barbara Strozzi.

Tirsdag 14. mars Uranienborg kirke

Konserten inngår i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival som åpner 11. mars

Festivalen åpner lørdag med Wiener Sängerknaben, Orchester Wiener Akademie og dirigent Martin Haselböck.

Søndag framfører det estiske koret Vox Clamantis et program av Cyrillus Kreek og Arvo Pärt.

---