– Møtet med Gud blir nært og ekte når jeg bruker mitt eget språk. Det har vært en lengsel etter det autentiske og ekte språket i lovsangen, sier Karoline Neteland (29).

Sammen med ektemannen Thomas Neteland har hun skrevet lovsanger siden 2011. Den mest populære, «Frihet» fra 2016, har hele 1.545.276 avspillinger på Spotify. At den er skrevet på norsk, er ikke tilfeldig.

– Det har vært veldig viktig for oss å ta eierskap til eget språk. Noen syntes kanskje lovsang kan lyde litt kleint på norsk? For meg føles det mer autentisk, påstår Neteland.

– Vi ber jo og snakker med Gud på norsk, legger hun til.

Neteland peker på det hun mener kan vært en tendens i lovsangen. Hun tror folk kan være redd de store ordene i den norske lovsangen og derfor ville distansere seg fra dem, med å skrive på engelsk. Selv har hun funnet glede i det å formidle på morsmålet, og føler at den norske lovsangen knytter henne nærmere Gud.

– Selv har jeg ledet engelsk lovsang der jeg ikke har peiling på hva jeg synger. Jeg ville derfor ta eierskap over eget språk. For hvem skal man egentlig skrive for? Selv skriver jeg lovsang for kirken min, landet mitt og for å hjelpe til med å spre budskapet om Gud.

Fra engelsk til norsk

Det er ingen tvil om at norske lovsangsartister har blitt begeistret for å synge på eget morsmål. Vårt Lands dypdykk i strømmetallene til landets største lovsangsartister på Spotify, viser at alle de mest populære sangene er skrevet på norsk.

Låtskriver og lovsanger David André Østby (42) har pallplass på lovsangstoppen med låten «Gi meg jesus» fra 2014. Den har blitt lyttet til hele 1.572.761 ganger på Spotify, noe som gjør den til en av landets mest populære lovsanger. Selv har han vært låtskriver på over 150 låter, og mener det har vært en tydelig skifte fra engelskspråklig til norsk lovsang. Han er selv en av lovsangslåtskriverne, som i dag primært skriver lovsang på norsk.

– Jeg tror det var rundt 2008 eller 2009 at flere lovsangsledere fra min generasjon fikk en ny frimodighet til å skrive lovsang på norsk, i stedet for å hovedsakelig skrive på engelsk.

Østby trekker frem Rudi Myntevik, Paul Grønseth og Impuls som foregangsfigurer i skiftet fra hovedsakelig engelsk til norsk formidling av lovsang. Den kristne ungdomsbevegelsen Impuls har tre låter som har bikket over en million avspillinger på Spotify.

En hel katalog på norsk

– Vi har produsert én engelsk låt som heter «Light of the world». Det skjedde i 2003, men før og etter det består kun katalogen vår av lovsang på norsk, sier Sindre Fondenes Suphellen (27), som er medlem av lovsangsbandet Impuls.

Den kristne ungdomsbevegelsen jobber med å skrive og produsere lovsang på norsk. Impuls har gjennom årene reist rundt med hovedsakelig norske låter i bagasjen «for å lede folk inn i tilbedelse og disippellivet». Ifølge Suphellen produserte Impuls deres første norske lovsang for 15 år siden, og har følt på et ansvaret for å skape noe som oppleves nært for mange. Gruppen på 18 medlemmer har derfor utviklet en rekke brukssanger på norsk de tar med seg når de reiser rundt i landet gjennom konseptet Impuls on tour.

– Norske lovsangsartister skriver jo primært på norsk, som David André Østby. Jeg tror det føles mer intimt enn å synge på et annet språk man ikke kjenner like godt, sier Suphellen om deres valg om kun å produsere norsk lovsang.

Gjennom bestillingsordninger kan kirker og menigheter leie inn et av Impuls sine lovsangsteam. Her kan menigheter og kirker etterspørre temaer og budskap for lovsangen. Suphellen sier at det ofte går i bestemte temaer eller budskap når de blir leid inn, og at det ikke er så mange språklige preferanser. Ofte hentes sangene de bruker fra Impuls norske katalog, selv om det finnes unntak.

– Det er jo en tradisjon for å oversette engelsk lovsang til norsk. På denne måten får vi også tilgjengeliggjort disse lovsangslåtene for flere. Her forleden oversatte vi en versjon av «Give me Jesus» av Upper Room, som fikk veldig god respons. Jeg tror det er noe med det at lovsangen treffer dypere når den er på ditt eget språk, da får den innpass hos alle aldre, og blir en betydelig større del av folks til.

Det kule 2000-tallet

Ifølge Østby har det ikke alltid vært slik at det var naturlig at lovsangen skulle være på norsk. På 90-tallet var mye av lovsangen på engelsk, og hentet inspirasjon fra utlandet.

– På tidlig 2000-tallet skulle man være litt kulere. Vi så ofte til internasjonale lovsangsmiljøer for inspirasjon. Da ble også tekstene gjerne på engelsk for å prøve å nå ut internasjonalt. Jeg tror mange følte at det å skrive på norsk ikke var bra nok på den tiden, sier Østby.

Østby er i tillegg til å være låtskriver i Norge, ansatt i Integrity Music i Nashville, der han skriver engelsk lovsang. I Norge strømmes lovsangen derimot best når den er skrevet på norsk. Østby tror dette kan ha noe med en økende bevissthet rundt det norske språket.

– Min erfaring er at det å skrive norske tekster gjør formidling enklere til alle generasjoner. Da kommer du også nærmere hjertespråket. Jeg synes det skrives mange gode lovsanger på norsk. Det har også blitt en større bevissthet i det å ta i bruk det norske språket. Mange låtskrivere er bevisste på teksten, poesien, teologien og historiefortellingen i norsk lovsang. Lovsanger er ikke nødvendigvis bare tre linjer som gjentas i det uendelige, det er også sanger med flere vers og tyngde.

– Samtidig har vi fått større frimodighet på å bruke det norske språket, og finner ord som ikke oppleves som banale eller kleine, sniker han inn.

De mest populære norske lovsangene

Vårt Land har sett på avspillingene til lovsangene til en rekke norske menigheter, band og artister på Spotify. Det har gitt oss denne listen over de elleve mest populære lovsangene. Alle er skrevet på norsk.

1. Hjerteslag – Radiate worship

Antall avspillinger: 1.827.765

Utgitt: 2011

2. Gi Meg Jesus – David André Østby

Antall avspillinger: 1.572.761

Utgitt: 2014

3. Frihet – Neteland, Sentrums

Antall avspillinger: 1.545.276

Utgitt: 2016

4. Verdig – Impuls

Antall avspillinger: 1.518.106

Utgitt: 2017

5. Jeg vil gi deg, o` herre, min lovsang – Ungfila

Antall avspillinger: 1.492.330

Utgitt: 2012





6. Stor er din trofasthet – Filadelfiakirken

Antall avspillinger: 1.488.326

Utgitt: 2018

7. Aldri går du fra meg – Impuls

Antall avspillinger: 1.277.613

Utgitt: 2011

8. Så dyp en kjærlighet – Impuls

Antall avspillinger: 1.131.789

Utgitt: 2010

9. For så langt – Filadelfiakirken

Antall avspillinger: 1.106.529

Utgitt: 2019

10. Hyll deg, Frelser og forsoner – Filadelfiakirken

Antall avspillinger: 1.029.233

Utgitt: 2018





11. Nådepuls – Filadelfiakirken

Antall avspillinger: 1.045.013

Utgitt: 2015