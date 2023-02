– Nå har jeg sagt opp. Jeg har ingen plan videre, og vil se hva som dukker opp, sier Oddgeir Kjetilstad.

41-åringen har de siste tolv årene vært domkantor med ansvar for korarbeidet i Stavanger domkirke. Nå slutter han, og i starten av februar gikk fristen ut for å søke på jobben som hans etterfølger.

– Vi leter etter en person med høy faglig kompetanse i musikk og direksjon, som har gode menneskelig kunnskaper for å følge opp koristene, sier daglig leder i Domkirken og St. Petri menighet, Kamilla Eikeland Bergstrøm i Stavanger.

Fornøyd med søkerlisten

Det er fem søkere til stillingen. Fire menn og en kvinne. To av søkerne er unntatt offentlighet. De øvrige er:

• Franco Melloni (46)

• Ghislain Gourvennec (39)

• Liv Marie Hofseth (35)

Melloni er en organist i Reggio nell’Emilia i Italia. Gourvennec er i dag faglærer i kirkeorgel ved Stavanger katedralskole og utdannet ved Conservatoire National de Région de St Maur-des-Fossés og Universitetet i Stavanger. Hofseth er kantor i Nordstrand, utdannet ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Cambridge.

– Jeg synes vi har en god søkerliste, sier Bergstrøm.

Til stillingen ligger hovedansvaret for domkoret og guttekoret, samt ledelsen for korarbeidet i menigheten.

– Domkantoren har en viktig rolle med tanke på å skape en rød tråd i arbeidet, og å motivere og inspirere de andre dirigentene som er ansatt i mindre stillingsbrøker, forteller Bergstrøm.

[ Anklager norsk barnefilm for blackface ]

Vil fortsette som korist

Den nye domkantoren risikerer også å få avtroppende domorganist Kjetilstad som korist i guttekoret.

– Jeg har sønnen min der, og ser på dette som en flott aktivitet å gjøre sammen far og sønn. Vel å merke hvis den nye domkantoren lar meg få fortsette, sier Kjetilstad.

Han sier han vil savne menneskene når han slutter:

– Du møter flotte mennesker hver uke, det er nesten som å være gift med dem av og til. Og det har vært fasinerende å få følge mange fra de er helt små til de er ferdig studert og klar for arbeidslivet. Også har jeg flotte kolleger, sier Kjetilstad, som understreker at han ikke slutter fordi han nettopp har fått en ny kollega:

– Vi har fått en super, ny domkantor i Arnfinn Tobiassen, så jeg er trygg på at dette skipet går i riktig retning.

Du møter flotte menesker hver uke, det er nesten som å være gift med dem av og til. — Avtroppende domkantor Oddgeir Kjetilstad

– Hvorfor forlater du jobben?

– Jeg har vært der i 12 år, og dette er jo en stilling der du alltid er på jobb. Du jobber når andre har fri, og det kan være litt krevende når du har familie. Derfor har jeg tenkt at jeg skal gjøre noe annet en periode.

[ Jon Laukvik: – Når kirken blir gjort til et kulturhus, skjer det også noe med kirkemusikken ]

Må ha kjemi med barn

– Hvilken egenskaper trenger man i denne stillingen?

– Dette er en utpreget korlederstilling, der man må sette store krav både til seg selv og koristene. Når man jobber med barn, er det en fordel å kunne få en god kjemi med dem, og ha et pedagogisk instinkt. Domkirken har også en spydspissrolle i musikklivet i kirken, og som domkantor må man kunne tørre å gå for høy kvalitet.

– Er det viktig at dirigenten for guttekoret også er mann?

– Det er ikke viktig i det hele tatt. En mann kan kanskje være et slags mannlig forbilde, men rent sanglig vil det være en fordel med en dame, fordi det er lettere for guttene å herme.

[ Creo reagerer på hemmelighold av søkerlister ]

Ga ut søkerliste

Vårt Land har nylig skrevet om at et nabofellesråd, Sandnes, har nektet innsyn i en søkerliste. Argumentet er at personvernlovgivningen setter skranker for muligheten til å følge offentlighetsloven. I domkirken har de valgt å gi ut den offentlige søkerlisten.

– På hvilken bakgrunn har dere gitt ut listen?

– Det er jo en offentlig søkerliste, det står det også når man søker, sier Bergstrøm.

[ Marie Aubert: – Håpet lyser i Svein Ellingsens salmer ]