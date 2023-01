Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Sarapodden har laget 13 episoder siden Cecilie Røinås og Vilde Aamdal Larsen satte seg i studio for vel et år siden. Podkasten beskriver seg selv som «en kristen podkast av jenter for jenter» og publiserer sine episoder på både Youtube og Spotify.

For noen uker siden laget de seg også en bruker på det populære videonettstedet TikTok. Nylig ble et klipp der de promoterer en episode om kjønn og seksualitet, slettet og klassifisert som «hatefull ideologi».

– Vi fikk samtidig beskjed om at hvis vi legger ut noe annet som faller under samme kategori, kan vi få problemer med å publisere innhold i fremtiden. Det var en slags advarsel om at vi måtte være forsiktige med hva vi legger ut, sier programleder Cecilie Røinås til Vårt Land.

I klippet, som er et kort sammendrag fra en seks måneder gammel episode, sier gjest Richard Beharie blant annet at «Gud skaper mennesket som mann og kvinne» og at «vi tror på en Gud som har skapt verden. Det er ikke noe som handler om hva jeg føler på innsiden».

Det var Subjekt som først omtalte saken.

Brøt reglene

Den aktuelle episoden tar for seg kjønn, pride og homofili, og starter med at duoen ønsker velkommen til «vår mest kontroversielle episode». Larsen forteller at hun «har gru-gledet seg til dette», mens Røinås håper du vil lytte gjennom hele episoden «uansett om du er enig eller uenig».

Gjesten Richard Beharie er kjent for sitt konservative syn på kjønn og seksualitet. Teologistudenten har i flere sammenhenger, deriblant i VG, fortalt at han «kjenner på homofile følelser», men at han ønsker å leve som heterofil i tråd med hans overbevisning om hva som er Bibelens lære.

TikTok har en rekke regler for hva som er lov å publisere og ikke. «Hatefulle ideologier er ikke forenlige med det inkluderende og støttende fellesskapet plattformen tilbyr, og vi fjerner innhold som fremmer dette», står det på TikTok sine sider.

Hvit overlegenhet, kvinnehat, anti-LHBTQ og antisemittisme blir listet opp som eksempler.

Overrasket

Røinås er klar på at podkasten ikke ønsker å støte noen, men medgir at en del av perspektivene som kommer frem i podkasten, nok provoserer mange. De er opptatt av å fremholde det hun beskriver som et klassisk syn på Bibelen.

– Det er sånn samfunnsdebatten er. Hvis du sier at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, eller at Gud skaper mennesket som mann og kvinne, kan du risikere å bli stemplet som hatefull. Jeg tror mange tenker det, men er redde for å si det.

Nettopp det er noe av motivasjonen for Sarapodden, forteller Røinås: Å snakke «ut ifra hva vi er overbevist om at er Guds ord». Enkeltpersoner kan anke TikToks beslutninger om å fjerne innhold dersom de er uenige. Røinås og Aamdal Larsen bestemte seg derfor for å klage på avgjørelsen.

– Et døgn senere var videoen tilbake. Vi tenkte at det kristne synet på seksualitet ikke burde være overraskende, og kunne ikke kjenne oss igjen i at dette var hatefull ideologi. Dette er et grunnleggende syn på kjønn og seksualitet ut fra et kristent perspektiv.

– Forstår du at det kan oppfattes som litt hatefullt?

– Å ha et annerledes syn er ikke det samme som å være imot mennesker. Man må kunne være uenig i måten noen lever livene sine på, uten å bli stemplet som hatefull.

IKKE IMPONERT: – Når man gjør seg selv til en slags verdensredaktør for ytringer det produseres veldig mange av hele tiden, er det umulig å håndheve det på en god og skjønnsmessig måte, sier Anine Kierulf. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Vilkårlige regler

– Dette er prisen å betale for å sette ut offentligheten til kommersielle plattformer, sier jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf.

– Hvilken pris?

– At man kan bli utsatt for tilfeldige og vilkårlige utslag av måten brukerreglene håndheves på. Men de er private selskaper, og står selvsagt fritt til det.

Kierulf mener reglene på store sosiale medier-plattformer er sære – at de sikkert har gode intensjoner, men slår vilkårlig ut. At Sarapoddens TikTok-klipp ble stemplet som hatefull ideologi, og så plutselig var «innafor» dagen etter, er et eksempel på nettopp det, mener hun.

– Det finnes ikke prinsippfasthet i noen av disse selskapene. Når man gjør seg selv til en slags verdensredaktør for ytringer det produseres veldig mange av hele tiden, er det umulig å håndheve det på en god og skjønnsmessig måte.

Kierulf er klar på at Tiktok i dette tilfellet var strengere enn norsk lov.

– Å mene at det bare finnes to kjønn, enten det er biologisk eller religiøst fundert, er helt legitimt etter norsk lov. Da Stortinget inkluderte «kjønnsidentitet» i straffelovens paragraf 185, var det tydelig uthevet i forarbeidene at dette ikke tok sikt på å ramme religiøse fremstillinger av kjønn, sier juristen.

Tiktok Norden har ikke besvart Vårt Lands henvendelser tirsdag.