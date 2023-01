Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Selv om hun besvimte underveis, gikk Elisa Vagle (25) til topps i Kompani Lauritzen Tropp 1 i høst. I et intervju i Egil Svartdahls intervjuserie Plussprat forteller hun at hun slettes ikke visste hva hun gikk til.

I samme program forteller hun også om sinne og aggresjon mot alt hennes misjonærforeldre stod for og om det store vendepunktet på Hawaii.

Elisa Vagle (fremst i midten) gikk helt til topps i høstens Kompani Lauritzen. (NTB kultur)

Tyngst å være OK

Det var søsteren som meldte Vagle på den populære TV2-serien. Ikledd uniform og underlagt militær disiplin, opplevde Vagle raskt sin egen svakhet og den gjensidige avhengigheten av hverandre.

– Det tyngste for meg var å være et medmenneske som det er OK å ha med å gjøre, forteller hun i intervjuet.

Helst ville hun ha sluppet å få gardinene trukket vekk for hvem hun er, «ikke bli pirket i på åpen gate», som hun uttrykker det.

– En av mine største frykter var å la komme folk komme inn på innsiden. Det er tryggere å holde en vegg oppe og holde folk på avstand, sier hun.

Tok avstand fra troen

Både i Plussprat og på TV2.no har hun fortalt om sin trøblete oppvekst. Vagles foreldre var misjonærer i Senegal. Da familien kom hjem til Norge var Vagle fem år gammel. Da oppdaget hun hvor ulike hennes foreldre var i forhold til vennenes foreldre.

I intervjuet forteller Vagle at hun ble dratt mot andre kulturer, og at hun tok avstand fra foreldrenes tro.

– Og i tenårene begynte jeg å eksperimentere både med alkohol og hva det måtte være, forteller hun.

Distansen til foreldrene vokste. Det samme gjorde aggresjonen.

– Jeg hadde ikke ord for smerten, sier Vagle, som legger til at hun visste at foreldrene elsket henne.

Reiste til disippelskole

I dag er det vondt for henne å tenke på all aggresjonen hun veltet over de nærmeste.

– Det var alltid noe som ulmet. Hjemme fikk de den verste versjonen av meg selv, forteller hun.

Vendepunktet kom da hun reiste til disippelskole på Hawaii i regi av misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag. Hun var sliten og tom. Samtidig var det en anledning til å kjøre sitt eget løp.

– Går dette skeis, går alt skeis, tenkte hun.

Dusj av kjærlighet

På en lovsangskveld omgitt av begeistrede mennesker var hennes første tanke at dette var galskap. Men hun kunne ikke unngå å legge merke til glede og hengivenhet.

– Plutselig opplever jeg at jeg står i et nærvær jeg ikke har kjent på før. Jeg kjenner tyngden og fylden av et nærvær som omslutter meg. Jeg kjenner og forstår Guds hellighet. Det setter meg ut av spill.

– Det var som jeg ble dusjet av den reneste kjærlighet jeg har kjent noen gang. Husker det så klart. Jeg ser på hendene mine og skjønner at de er reine. Det var da jeg valgte å følge Jesus, forteller hun.

Hele intervjuet med Elisa Vagle sendes på TVL.NO søndag 29. januar kl. 11.10 og 17.15, men er også tilgjengelig etterpå.

