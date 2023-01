Tidligere denne måneden ble det kjent at Vårt Land avvikler TVL, under ett år etter at prosjektet gikk på lufta for første gang. «Akkurat nå kan bare et mirakel redde TV-kanalen», uttalte TVL-redaktør Alf Gjøsund samme dag som nyheten ble kjent.

Og nå kan det se ut til at mirakelet han ønsket seg, har inntruffet. Onsdag signerte nemlig Knif og Vårt Land en avtale om overdragelse av selskapet. Selskapet overtar kanalen fra Vårt Land såkalt vederlagsfritt – altså gratis.

Knif kaller seg «Kristen-Norges administrative verktøykasse» og er en organisasjon for institusjoner, organisasjoner og kirkesamfunn.

– Vi tenkte det var litt for gæli at det skulle legges ned allerede, sier Fridtjof Leif Gillebo, konsernsjef i Knif.

Stoler på modellen

– Jeg har lyst til å si at det føles uvirkelig, men det gjør det ikke. Det var mer vedtaket om avvikling som føltes uvirkelig. Det føles helt rett at vi får litt mer tid enn syv måneder på luften, sier Alf Gjøsund.

TVL-redaktøren har arbeidet med tv-prosjektet i flere år, og gikk på lufta april 2022. I løpet av sine første uker hadde kanalen best seertall i sitt segment, men har siden slitt med lavere inntekter enn forventet. Bransjenettstedet Medier24 skrev nylig at selskapets to ansatte ville miste jobben. Nå forteller Gjøsund at «de har fått beskjed om at orienteringen om at de vil miste jobben, ikke gjelder lenger».

– Hvordan skal «nye TVL» bli bærekraftig?

– Vi har hatt tro på modellen vår hele tiden, men vesentlige deler av modellen var vi ikke i gang med. Vi har bare så vidt brukt studio, og vi har bare så vidt begynt å tilby det til andre organisasjoner som vil produsere programmer, sier Gjøsund.

Alf Gjøsund. TVL. TVLs nye TV-studio i Pilestredet, Oslo. (Erlend Berge)

Den optimistiske bergenseren beskriver kanalen som «et av de viktigste medieprosjektene i Kirke-Norge på flere år». Han er tilfreds med sin nye eier. Knif AS eies av en lang rekke kristne organisasjoner.

– Ser du på listen over eiere, ser du et like stort spenn som det TVL hele tiden har hatt mål av seg å representere. De har en solid posisjon og vi kunne knapt hatt en bedre eier.

Kanalen vil foreløpig beholde navnet TVL, ifølge pressemeldingen. Gjøsund vil foreløpig ikke lansere noen alternative navn, men forteller at de vil ta stilling til dette «ganske raskt».

– Hva med TV Lasarus?

– Haha! Vi identifiserer oss med Lasarus på mer enn én måte. Det er ikke sikkert at TVL forsvinner som vår merkevare. Bare gå gjennom ordlisten, så ser du mange bra alternativer som starter på L. Dette skal vi avgjøre de neste ukene.

Vil ikke spare seg til fant

Det er ikke primært økonomiske ambisjoner som er grunnen til at Knif går inn i TVL, skal vi tro konsernsjef Fridtjof Leif Gillebo.

– Vi forventer ikke å tjene enorme penger på dette, men kjernemarkedet vårt er Kristen-Norge og vi eies av Kristen-Norge. Vi håper det kan gi en verdi.

– Hvilken verdi?

– At våre eiere og Kristen-Norge får en kanal de kan bli mer synlig på – både i kjernemarkedet, men også utover det.

«Det er lenger vei fram til lønnsomhet enn vi så for oss», uttalte Vårt Land-redaktør Bjørn Bore i forbindelse med nyheten om at kanalen skulle avvikles.

– TVL har slitt med inntektene. Hvordan skal dere unngå at dette blir et tapsprosjekt, Gillebo?

– Ingen kan garantere for fremtiden til et prosjekt som er så ferskt. Samtidig peker de fleste piler i riktig retning. Vi vil ikke spare oss til fant, og må bruke penger slik at Alf kan skape en større og sterkere kanal – med mål om balanse inn ett til to år, sier Knif-konsernsjefen.

– Gode nyheter

Bjørn Bore, sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land AS, er glad for å få avtalen i havn. På spørsmål om hva dette betyr for avisa, svarer han:

– Dette er gode nyheter for Vårt Land. Selv om vi må ta et økonomisk tap, så var målet å etablere en bred kristen tv-kanal med høy kvalitet. Det har vi greid, og nå er kanalen sikret videre drift.

– Knif får kanalen gratis. Hvordan er det «gode nyheter»?

– En avvikling ville ikke gitt lavere økonomisk tap for Vårt Land, men nå får vi en løsning der kanalen får videre drift. Det er selvsagt bedre for Vårt Land enn avvikling, og vi har stor tro på at et samarbeid med kanalen vil være positivt for Vårt Land

Bore forteller at Vårt Land vil ha et kommersielt samarbeid med TVL.

– Vårt Lands annonseavdeling skal selge annonser for kanalen, og vi diskuterer også andre muligheter for kommersielt eller redaksjonelt samarbeid.