«Få andre aktører har så lenge hatt det på sin agenda å nå ut med det kristne budskap til det norske folk».

Det var juryens dom da Petter Dass-prisen ble tildelt NRK Morgenandakten i 2021. Men hvem er det som står for andaktene i det tradisjonsrike radioprogrammet? Vårt Land har samlet en oversikt over fjorårets 39 bidragsytere – som blant annet inkluderer prester, programledere og en professor i sexologi.

– Før var det kun prester som holdt andakter, men nå inviterer vi inn et større spekter av mennesker som har en kristen tro. Vi tenker det er mange måter å tolke det kristne budskapet på, og at det kommer til uttrykk og anvendelse på ulike vis, forteller Lise Sørensen.

Som redaksjonelt ansvarlig for Morgenandakten, forteller hun at de ønsker andaktsholdere med «god evne til å formidle sin kristne tro til et bredt publikum».

– Vi ønsker altså at andaktsholderne knytter sin kristne tro til historier fra sin hverdag og virkelighet. Vi er derfor på jakt etter slike historier, gjerne noen som kan overraske og gi et nytt perspektiv.

MANGE RETNINGER: – Blir det faktisk litt lite mangfold fordi det er så få fra lavkirkeligheten, spør Espen Ottosen. MANGE RETNINGER: – Blir det faktisk litt lite mangfold fordi det er så få fra lavkirkeligheten, spør Espen Ottosen. (Erlend Berge)

«Kjendisifisering»

Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), mener årets andaktsholdere viser at statskanalen har gjort en stor jobb med å skape variasjon, og trekker frem kjønnsbalanse, geografisk spredning og kirkelig tilhørighet.

– Det som særlig slår meg er at det er ganske mange andaktsholdere som ikke først og fremst er kjent som en kristen stemme. Man kan spørre seg om vi står overfor en slags kjendisifisering av til og med Morgenandakten? Jeg synes nok at noen av andaktene er mer en hverdagslig refleksjon der bibelordet er litt påklistret eller helt kuttet ut.

Samfunnsdebattanten vedgår samtidig raskt at han selv har lavkirkelig bakgrunn og at han ikke anser en med prestekrage som den eneste som kan si noe fornuftig om kristen tro.

Man kan spørre seg om vi står overfor en slags kjendisifisering av til og med Morgenandakten? — Espen Ottosen, informasjonsansvarlig i NLM

På spørsmål om hva han tenker om denne diagnostiseringen av Morgenandakten som offer for kjendisifisering, er svaret at han er usikker.

– Det er problematisk dersom dem som blir bedt om å holde andakt, egentlig ikke har noe fornuftig på hjertet, eller bare blir spurt fordi de er kjendiser. I beste fall er det kjempeflott at de lar stemmer som ikke først og fremst er kjent for å ha et kristent ståsted, slippe til med en tydelig formidling av tro, mener Ottosen.

Samtidig som informasjonslederen i NLM berømmer variasjonen i lista over andaktsholdere, skulle han gjerne sett flere stemmer fra frikirkelige organisasjoner.

– Jeg skjønner at NRK vil speile mangfold. Men så er spørsmålet: Blir det faktisk litt lite mangfold fordi det er så få fra lavkirkeligheten? Rent umiddelbart synes jeg at det nok mangler noen stemmer som representerer såkalt konservativ eller tradisjonell kristendom.

– Noe gemt om Gud

Blant dem som «ikke først og fremst er kjent som en kristen stemme» – og som bød på sin dose hverdagslige refleksjoner – er Arne Berggren. Han var andaktsholder i 2018 og 2019.

– Morgenandakten har fått kritikk for å være litt vel kåseri til tider, og jeg kjente at det rammet meg litt, for jeg var nok litt i kåserimodus da jeg holdt de andaktene. Og for oss som kaller oss forfattere, er kåseri et skjellsord, sier han.

At det finnes denne type innhold på radio i 2023, er ganske fantastisk. — Arne Berggren, forfatter

Samtidig som Berggren vedgår at han har skrevet sin dose kåserier, er ikke «noe halv-originalt og liksom-provoserende» – som er hvordan han beskriver kåseri som sjanger – noe han vedkjenner seg med særlig stor stolthet.

Like fullt var en del av motivasjonen hans nettopp å gjøre det på en annen måte og bruke et mer tilgjengelig språk.

– Den tunge teologiske og innforståtte praten som ekskluderer, gjorde at jeg fikk lyst til å snakke enklere. Det var gøy å være med å røre litt i gryta, men det var kanskje litt vel mange som meg som skulle si noe «gemt» om Gud på en åpen måte.

Berggren, som selv er katolikk, er en sporadisk lytter av Morgenandakten. Han mener kjendisfaktoren var høyere for noen år siden.

– Jeg synes dette er en bra blanding mennesker. Det er ikke så mange i min kategori: forfattere og humorister. At tyngdepunktet ligger på folk i feltet, er bra. At det finnes denne type innhold på radio i 2023, er ganske fantastisk.

Morgenandakten

Morgenandakten har blitt sendt på NRK siden 9. mars 1931.

Sendes tre ganger om dagen på P1 og P1+: 05.33, 07:20 og 08:20. Andakten inngår også i distriktskontorenes morgensender.

Morgenandakten hadde i snitt 321.000 lyttere daglig i 2022.

Totalt 39 ulike andaktsholdere bidro i løpet av 2022.

Viktig med gjenkjennelse

Nils Terje Andersen, sokneprest i Vågsbygd kirke, kjenner Morgenandakten bedre enn de fleste. I 2018 ble han tildelt Olavstipendet for et prosjekt der han undersøkte hvilken Jesus som blir forkynt i programmet.

– Jeg synes det er fabelaktig at dagene på den største radiokanalen til NRK kan starte med noe såpass eksistensielt og annerledes. At mange sitter i bilen eller på kjøkkenet og får høre et eksistensielt budskap, er god radio.

I dag er Andersen selv en tilfeldig lytter av andakten. Han ble positivt overrasket over fjorårets bidragsytere.

– Jeg liker kombinasjonen av viktige kristenstemmer – det er lurt at det går igjen en del personer som har en viktig rolle i Kristen-Norge – og noen kjente stemmer. Jeg erfarte det da jeg forsket på dette i 2018: da informantene hørte kjente stemmer, var kontakten der med en gang.

«En god radioandakt er som et godt, gammeldags vitnesbyrd på bedehuset, dypt personlig og ektefølt». Det var oppsummeringen Andersen serverte i Vårt Land januar 2019. Likevel mener soknepresten det er en styrke at mange av andaktsholderne er tilknyttet Den norske kirke.

– Det er både naturlig og fint at det er mange prester fra folkekirken der. Både fordi de er mange, men også fordi de er vant til å snakke til en bredere gruppe folk.

[ «Andaktene holder ryktet om Jesus levende i offentligheten» ]

NØKKELEN: Sokneprest og Morgenandakt-kjenner Nils Terje Andersen mener at kjente stemmer gjør at publikum «er med» umiddelbart. (Erlend Berge)

Tilgjengelig for alle

Morgenandaktens Lise Sørensen forteller at de stadig er på jakt etter nye stemmer.

– Siden Morgenandakten skal nå et bredt publikum, mener vi det har en verdi i seg selv å invitere inn kjente folk som med sin kristne tro kan nå ut til noen som kanskje ellers ikke ville hørt på programposten. Jeg synes likevel ikke vi står overfor en «kjendisifisering» av andakten. Vi har en god miks av kjente og mindre kjente stemmer.

Hun minner videre om at andakten når «alle slags mennesker som hører på radio om morgenen».

– Vi ønsker at innholdet skal være tilgjengelig og forståelig for alle disse menneskene. Det skal altså ikke være nødvendig med en kristen tro for å få noe ut av innholdet. Vi ønsker å gi en varm dytt med et glimt av håp inn i dagen til folk som hører på.

Det skal altså ikke være nødvendig med en kristen tro for å få noe ut av innholdet — Lise Sørensen, redaksjonelt ansvarlig for Morgenandakten

Når det kommer til Ottosens ønske om flere stemmer fra frikirkemiljøer, vedgår Sørensen at de kan hende burde invitert flere derfra.

– Samtidig er det viktig å huske at Morgenandakten skal speile det kristne Norge. Det er et stort flertall som er tilknyttet i Den norske kirke, og det er derfor naturlig at dette også gjenspeiles i utvalget av andaktsholdere.