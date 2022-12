Dette er Stavangers nye domkantor

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Arnfinn Tobiassen (41) er Stavanger kirkelige fellesråds nye domkantor.

– Det er en veldig spennende plass å jobbe. Opp mot byjubileet i 2025, har domkirken en sentral rolle. Det er et gudstjenestested og en kulturarena som appellerer veldig til meg, og jeg gleder meg til veldig til å jobbe med de flotte folka der.

I alt 12 søkte seg til stillingen, og etter dobbelt opp med intervjurunder og prøvespill og direksjon, var det Tobiassen som stod igjen til slutt.

– Det var et beintøft prøvespill, det hardeste jeg har vært med på. Jeg var helt elektrisk etterpå.

Arnfinn Tobiassen starter i stillingen i løpet av våren. (Privat)

Vil ha mer sang

Tobiassen har vært kantor i Avaldsnes menighet siden 2010. Mellom 2001 og 2008 studerte han ved Royal Academy of Music i London, samtidig som han hadde organiststillinger i blant andre St. Paul’s Knightsbridge i den engelske hovedstaden og St. Michael’s and All Angels i Croydon.

Han har dessuten ledet Olavsdagene på Avaldsnes, vært kunstnerisk leder for Norsk orgelfestival og gitt ut flere plater på Lawo Classics.

Tobiassen, som beskriver seg selv som en sangglad organist, løfter frem korlivet i Stavanger. På spørsmål om hvordan publikum vil merke at det er han som sitter ved orgelkrakken, er han kjapp med å løfte frem egen sangglede.

– Forhåpentligvis får de en som liker å motivere folk til å synge, som får orgelet til å skape glede og sorg. Jeg har veldig lyst til å spre sangglede fra orgelkrakken. glad i å spille vanlig orgelrep, de store verkene og de små poetiske stykkene, skildre de ulike kirkeårstidene.

Store sko

Stillingen Tobiassen tar over til våren, har vært besatt av en og samme person siden han selv var fire år. Vidar Vikøren har nemlig sittet ved orgelkrakkene i Stavanger domkirke og St. Petri siden 1985, og skal nå pensjonere seg.

– Det er nesten 40 år med erfaring jeg skal ta over etter. Det blir store sko å fylle. Jeg er på en måte i samme aldersgruppa som han var da han startet her. Så det blir spennende å se om jeg klarer å gjøre litt av det han har utført.

