«Narnia-bøkene.» Svaret kommer umiddelbart fra psykolog og forfatter Hedvig Montgomery. Spørsmålet hun svarer på er det vanlige i denne spalten: Hvilken bok med religiøst innhold gjorde inntrykk på deg slik at du går tilbake til den.

– Jeg leser dem om igjen nå, og det har gitt meg noen overraskelser, sier hun.

Det er så rart

Narnia-bøkene til Clive Staple Lewis (1898-1963) utkom i Storbritannia på 1950-tallet. På norsk kom de først 20 år seinere. I alt åtte barn er med i de sju bøkene som forteller om reiser til det magiske landet Narnia og barnas opplevelser der.

Rundt ti år må Motgomery ha vært da hun fant bøkene første gang, men siden hukommelsen er noe av det mest uetterrettelige, er hun ikke helt sikker.

– Det er så rart, jeg husker at jeg leste, hvordan boka kjennes i hånda, husker forsidebildene, og jeg husker følelsen når jeg fikk den neste av de sju bøkene, men jeg husker forbløffende lite av innholdet, forteller hun.

Hun var en storbruker på biblioteket og måtte hele tida få tak i den neste Narnia-boka, som kanskje var utlånt.

– Jeg har en belest og morsom far og delte opplevelsen med ham. Om han bare diskuterte dem med meg, eller om han leste dem parallelt, husker jeg ikke, svarer Montgomery.

Skuffet over mange

– Så det å lese om igjen ga en ny opplevelse?

– Jeg har lest mange bøker om igjen sammen med barna mine, og nesten hver gang er jeg blitt skuffet. Dels fordi jeg har husket dem som større og blankere enn de har vært. Dessuten har barnelitteraturen utviklet seg slik at den nye egentlig er bedre. Derfor hadde jeg ikke store forventninger. Nå tror jeg ikke jeg legger bøkene bort en eneste kveld uten å si at de er enda bedre enn jeg husket.

– Hva er det ved bøkene?

– Det er god litteratur. Språket er godt, og fortellingen er god. Men bøkene er også mer komplekse, både med alle de bibelske henvisningene og til livet slik det er. Det er noe jeg har bedre forståelse for som 50-åring enn som tiåring. Jeg forstår også bedre referansen til krigen og tida de er skrevet i, med et Europa preget av uro. Det er mer aktuelt enn vi liker å tenke.

Å avvise det usannsynlige, er å gjøre verden mindre enn den er — Hedvig Montgomery

Svært spennende

– Hva er de sterkeste scenene?

– I en bok har du skapelsen. I en annen har du løven Aslan på alteret. I en tredje bok er krigsreferansene tydeligere. De to barna rir på de snakkende hestene som er røvet, og sammen søker de tilbake til Narnia. Den holder vi på med nå. Det er så spennende at det nesten ikke går an å legge seg etterpå.

– Hva er de slående bibelske referansene?

– Det tydelige er hvordan Bibelens språk om det gode og det onde, det kortsiktige i å gjøre det onde og det langsiktige i å gjøre det gode, er gjennomgående temaer.

– Som å takke ja til fristende karameller?

– Grønne gelékuler er det, sågar. Jeg må tilføye at det er fantastisk gøy å lese sammen med noen, enten det er med venner eller egne barn. Jeg gjør alt for lite av det, sier Montgomery.

LESER HØYT: Det nye møtet med Narnia-bøkene gjorde at Hedvig Montgomery igjen leser høyt sammen med sønnen. (Erik Edland)

Høytlesning er for alle

Egentlig trodde hun sønnen på 13 var blitt for stor for høytlesning.

– Men Narnia-bøkene åpnet hele «høytlesningsboksen» igjen, forteller hun.

– Henvisning til livet slik det er, sier du. Hva ligger det i det?

– Det er noe som er så vidunderlig hverdagslig, for eksempel når de er hjemme hos beverne. Det er noe med at det å lage seg en trygghet, er en jobb. Vanskelig tider er dessuten noe som også kan treffe der inne i beverhytta, hvor de må håndtere frykt og usikkerhet. Med alderen ser man at det er en forskjell på de som kan noe og de som skjønner noe. Du har Aslans visdom, men du møter også professoren som tror på barna når de forteller om reisen gjennom klesskapet. Å avvise det usannsynlige, er å gjøre verden mindre enn den er. Jeg er blitt veldig glad i professorens nydelige måte å møte barn på, sier Montgomery.

