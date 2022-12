Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Norges mest brukte Bibeloversettelse, Bibel 2011, blir nå revidert. Og tirsdag gjorde Bibelselskapets styre de siste vedtakene i saken.

Et av de mest betente spørsmålene har vært knyttet til oversettelsen av det greske ordet «doulos». I Bibel 2011 oversetteses dette med «tjener».

Nå ønsket oversettelsesutvalget derimot å bruke ordet «slave», som de mente var mer i tråd med det greske grunnbegrepet.

Ekstra runde

Forslaget møtte mye kritikk, blant annet av avtroppende Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug, som mente dette gjorde kristne til «Guds slaver».

– Hadde alle hatt den spisskompetansen på antikken som oversettelsesutvalget har, så ville oversettelsen vært helt fin. Men dette skal leses av helt vanlige nordmenn, uttalte Nordhaug til Vårt Land i oktober.

Tirsdag skulle styret i Bibelselskapet gjøre endelige vedtak om bibelrevisjonen. Men her landet styret på å sende saken tilbake til oversettelsesutvalget.

De ba utvalget gå «en ekstra runde» med tanke på de bibelstedene der «doulus» brukes for å betegne forholdet til Gud eller Jesus Kristus.

I følge Bibelselskapet skjedde dette på bakgrunn av tilbakemeldinger om at «slave» gir «negative assosiasjoner».

Da får vi ta til etterretning at det er slik man ønsker å styre bibeloversettelsen – gjennom kampanjer, ikke gjennom faglighet. — Anders Martinsen, forsker

– Styrer bibeloversettelsen

– Skuffende, sier Anders Martinsen om vedtaket.

Han er forskeren som innledet «slave-debatten» i 2017, da han forsvarte sin doktorgrad om hvordan bibeloversettelsen bidro til å tilsløre forekomsten av slaveri, og hvordan kirken gjennom århundrene har tatt aktiv del i slaveriet.

– Dette er bare en omkamp, og det betyr at de som har kjørt en kampanje mot oversettelsesutvalgets arbeid har vunnet frem, sier Martinsen, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved OsloMet.

– Faglig sett har utvalget allerede gjort jobben sin, og det vil ikke være noe nytt å finne ut av her. Da får vi ta til etterretning at det er slik man ønsker å styre bibeloversettelsen – gjennom kampanjer, ikke gjennom faglighet, sier han.

Glad for vedtaket

Halvor Nordhaug, som har vært en pådriver for å få Bibelselskapet til å legge «slave»-oversettelsen til side, er på sin side glad for vedtaket:

– Det ville vært svært uheldig hvis de konsekvent hadde gått for en oversettelse der Paulus sitt forhold til Gud ble betegnet som slaveri, og dermed også indirekte alle kristnes gudsforhold, sier Nordhaug.

SIGNAL: Halvor Nordhaug tolker vedtaket som et «sterkt signal» til oversettelsesutvalget. (Truls Skram Lerø)

Den tidligere biskopen i Den norske kirke har ment at slaveordet i vår tid først og fremst forbindes med nordamerikansk slaveri fra 1700-tallet og oppover, og derfor er uheldig når det brukes for å snakke om et gudsforhold.

– I antikken kunne man være slave og likevel ha et anstendig liv selv om man ikke eide sin egen kropp og arbeidskraft, uttalte Nordhaug til Vårt Land tidligere i høst.

Nå mener han at kritikken langt på vei har vunnet fram:

– Jeg tenker vel at det ligger et sterkt signal til oversettelsesutvalget om ikke bare å se på saken på ny, men også endre oversettelsen på disse stedene, sier Nordhaug.

