Onsdag ble det kjent at tysk politi hadde arrestert minst 25 personer i en landsomfattende politiaksjon. Blant dem var sågar Heinrich XIII, fyrste av Reuss. Bildene av mannen med de adelige røttene som ble geleidet ut fra hjemmet sitt av politiet i Thüringen, har gått verden rundt.

Anklagen var oppsiktsvekkende: Fyrsten og de andre mistenkes for å ha planlagt statskupp i Tyskland.

«Tyskland AS»

Fyrsten regnes som en av lederne i Reichsbürger-bevegelsen. Den utgjør anslagsvis 21.000 personer, har vært organisert i løst tilknyttede grupper, og kan nok ved første øyekast virke en smule komisk.

Mange av tilhengerne har for eksempel sine helt egne pass, og nekter hardnakket for at de er borgere av den tyske staten.

Men ambisjonen deres er alvorlig. Reichsbürger-bevegelsen mener den tyske staten kort og godt mangler legitimitet. De mener Forbundsrepublikken Tyskland i realiteten er et «Tyskland AS», styrt av ledere uten folkerettslig myndighet – en konstruksjon skapt av USA, Frankrike og Storbritannia etter 2. verdenskrig.

Og målet deres? Å etablere Det tyske riket på ny. De vil tilbake til grensene, slik de så ut før 1937, en tid da Hitler satt med makten.

Det er viljen til å gjøre alvor av denne drømmen, som riksadvokaten nå etterforsker. Ifølge Zeit fikk sikkerhetsmyndighetene nyss i mistanker om en «antikonstitusjonell gruppe» i august. Og til sammen 52 personer mistenkt for å skulle ha bidratt til dannelse av en terrororganisasjon, ifølge Zeit. 25 er nå pågrepet.

Virus Outbreak Germany PANDEMI: Demonstrasjon mot myndighetenes koronatiltak i Frankfurt 4. desember i fjor. Både Querdenkere og Reichsbürger-tilhengere deltok. (Boris Roessler/AP)

«Lysets forkjempere»

Antidemokratiske krefter har fått stor oppmerksomhet gjennom pandemien, og Vårt Land har tidligere omtalt hvordan vaksinemotstand og tilhørende konspirasjonsteorier har gjort seg gjeldende i grupper som har vært opptatt av nyåndelighet og esoterikk.

Og de som kjenner Reichsbürgerbevegelsen ser klare paralleller til andre som har gått i tog mot vaksiner, myndigheter og det de kaller «løgn-presse».

I et intervju fra 2019 forklarer religionsviter Kilian Knop hvordan bevegelsen ikke bare har politiske ambisjoner. Den kjennetegnes også av et religiøst språk, der tilhengerne forstår seg selv som «lysets forkjempere» med et oppdrag på vegne av en «guddommelig orden».

De som ikke kjøper støtter deres agenda, er derimot det ondes tjenere.

Hele det politiske systemet er en «kroppsliggjøring av satanismen», ifølge Peter Fitzek, selverklært monark og en av lederne i bevegelsen. Han likestiller for øvrig «systemet» med jødedommen:

«Hvis man virkelig tar kristendommen alvorlig, så har egentlig ikke Kristus gjort annet enn å sette spørsmål ved hele samfunnsordningen som man finner i jødedommen», har Fitzek for eksempel uttalt til den esoteriske kanalen bewusst.tv.

Fitzek kaller seg selv for «menneskesønn», og snakker om det å vokse i bevissthet, noe han hevder at han selv har gjort i en slik grad at han vet han er Guds utsending.

UFO og Jesus

Ifølge intervjuet med Knop interesserer tilhengerne av Reichsbürger-bevegelsen seg for et vidt gudegalleri. Hyllest av Jesus går hånd i hånd med fascinasjon for naturmystikk, yoga og tro på UFO-er.

For et knapt år siden intervjuet Vårt Land forfatter og teolog Matthias Pöhlmann, som har fulgt koronaprotestene i Tyskland. Han sier vi har lett for å tenke på alternativscenen som upolitisk – men at dette er en feilslutning:

«Vi kan huske på New Age-bevegelsen fra 1970- og 1980-tallet, som hadde røtter i hippiebevegelsen og protestene mot Vietnamkrigen. Her handlet det om å jobbe med seg selv, og man sa at det å forandre verden måtte begynne med menneskets indre. For mange ble dette til en form for eskapisme, som bidro til avpolitisering. På den annen side fantes det alltid understrømmer som var svært antimodernistiske, og tilbøyelige til å knytte seg til høyreideologier», påpekte Pöhlmann.

Arresterte druide

Hvordan Reichsbürgerbevegelsen har funnet rekrutteringsgrunnlag i det esoteriske miljøet, ble synlig under en politiaksjon i 2017, skal vi tro en annen forsker: Statsviter Jan Rathje. Til radiostasjonen Deutschlandfunk kommenterte han denne aksjonen, der seks menn ble arrestert.

Her fant politiet sprengstoff, våpen og ammunisjon – og en selverklært druide.

Druiden kalte seg «Burgos av Buchonia» og sympatiserte med Reichsbürger-bevegelsen. Han forklarte at det han hadde bidratt med, var ulike keltiske ritualer.

– Hos Burgos av Buchonia ser man tydelig hvordan noen som i utgangspunktet kommer fra esoterikken blir radikalisert, man bevæpner seg, bunkrer opp et forråd, og bare venter på at den siste slakten skal finne sted. Altså – sekulært sagt – at den siste borgerkrigen i Tyskland skal finne sted, forklarte Rathje til radiostasjonen.

