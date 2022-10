Endrer julens viktigste bibelvers – kjendiskokk reagerer

BIBEL: Tiden er moden for å bruke ordet «kjøtt» og ikke «menneske» i et av julens mest kjente bibelvers, mener utvalget som har revidert Bibelen. Nå kaster matskribent Andreas Viestad seg inn i debatten og anklager kristne for «endringskåthet».