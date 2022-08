---

SFO er stengt og nyhetene står på gjennom sommeren





farfar er elektriker

og det er strømkrise i Europa

altfor mange varmegrader

lite vann og mye

hvorfor det





er det plass

til alle i hele verden

spør syvåringen

som også spør om Zelenskyj

bare har ei t-skjorte på grunn av krigen





Nancy Pelosi

ligner på oldemor Berit

er det sant

at hun er mammaen til farfar

kom han ut gjennom ei åpning i ho Berit





med verktøyveske og voltmeter

og alt han har fått lys i

kom vi alle ut

gjennom ei åpning og

nå er vi her

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.