Germany documenta KUNST OG FRIHET: Flere tyske poltikere mener grensen for kunstnerisk frihet er trådt over med Documenta 15. Her er bundespresident Frank-Walter Steinmeier (midten) flankert av kulturminister Claudia Roth (til venstre) og Documentas direktør Sabine Schormann. (Uwe Zucchi/AP)