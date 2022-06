---

Festmiddag på det kongelige slott





Diktet kan starte med:

så rart det er å bli tenkt på

diktet kan starte med:

det er hyggelig å bli tenkt på

diktet kan starte med:

vi har et av verdens flotteste

monarkier

diktet kan starte med:

jeg er takknemlig





gratulerer, sier en person

dette er noe alle drømmer om, sier en annen





jeg får lyst til å si:





sa jeg ikke før at

det ikke finnes rom for meg her





jeg får lyst til å si:





hvordan flykter jeg fra

ambivalensen, fra kirkehvelvingene

som åpenbarer seg

for de få





jeg får lyst til å si:





dere skulle ha invitert lillesøster,

hun vil på galla shopping.

---

