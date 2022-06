JAKTER PUBLIKUM: De siste tiåret har Operaen brukt unge operaentusiaster som portåpnere for fremtidens operapublikum. – Med utgangspunkt i at unge best tar anbefalinger fra unge, har vi skapt en ordning som er av og for unge, forteller formidlingssjef Frida Steenhoff Hov. (Javad Parsa/NTB)