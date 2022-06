---

På våre breddegrader (er mennesket en sjelden forekomst)





Tromsø

er verdens tredje største by

nord for polarsirkelen





gi globusen

et stuss





se, ungene i Murmansk

går også med votter

mot slutten av mai





og borti Asia

snør det hjemmekjært

på plassen utenfor

Norilsk Polar Dramateater

natt til 8. juni





de som går

krumbøyde langs fortauet

der borte, med hetta

trukket ned over ansiktet

når resten av verden blomstrer





om ikke de





hvem skal vi da

identifisere oss med

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.