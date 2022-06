Nyhetsdikt 4. juni

---

Etter vinterens trusler om atomkrig





står vi en ettermiddag i juni

i et plutselig regnvær

med blomstrende syriner på alle kanter

og snakker om hvor vi skal reise i ferien.

Jodtablettene ligger urørte

i barneskolenes beredskapslager.

Hundene ligger i sofaen og sover,

(hvem kan klandre dem?),

spurvene kjekler om plassen

på takrenna

og oligarkene gjemmer sine formuer

ute på havet.

I et av våre naboland

står presidenten alene

på sitt store kjøkken

og koker grøt av stjålet korn.

Et sted i bygeværet står en dør og slamrer.

Så fort gjort det er for et liv

å liste seg tilbake til seg selv

hvis det bare kan.





Det går en evig passkø

tvers gjennom menneskehetens hjerte.

---

