Komedie om Hitler vekker oppsikt i Cannes

Denne uken gikk startskuddet for den 75. utgave av filmfestivalen i Cannes, verdens største og viktigste arena for film. Frem til lørdag 28. mai skal flere av filmverdens fremste regissører vise frem sine ferske filmer for et hav av internasjonale kritikere og bransjefolk.

Markedet i Cannes er derfor et av de viktigste for kjøp og salg av filmrettigheter. Blant filmene som i år forsøker å gjøre sine hoser grønne hos internasjonale distributører, er My Neighbor Adolf. Den mørke komedien handler om Polsky, en Holocaust-overlevende som flytter til den colombianske landsbygda. En dag flytter en mystisk tysker inn i blokka, og Polsky mistenker at den nye naboen er Adolf Hitler.

NABOER: David Hayman og Udo Kier spiller de to hovedrollene i «My Neighbor Adolf». (2 Team Productions/Luis Cano)

Seks land hittil

I hans jakt på å overbevise dem rundt ham om at naboen faktisk er Adolf Hitler, kommer han langt tettere inn på sin umake nabo enn han ønsker. Så nært at de nesten kunne blitt venner, oppsummerer bransjebladet Variety.

Den engelsk-språklige filmen er regissert av israelske Leon Prudovsky, og har tyske Udo Kier og skotske David Hayman i hovedrollene. Filmen har hatt tre visninger under festivalen, og er allerede solgt til USA, Canada, Storbritannia, Italia, Japan og Sør-Korea, ifølge det amerikanske bransjebladet.

Norsk tilstedeværelse

Det var under fjorårets utgave filmfestivalen at Verdens verste menneske skrev norsk historie. Premieren i Cannes ble starten på den store internasjonale suksessen, og da Renate Reinsve ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller, var det første gang en nordmann tok med seg en pris hjem fra den franske solkysten. Regissør Joachim Trier sitter i år i hovedjuryen, og er dermed blant de ni skuespillerne og filmskaperne som skal dele ut Gullpalmen.

Også i år står en norsk film på festivalplakaten. Kristoffer Borglis Syk pike får sin verdenspremiere søndag, som del av det prestisjetunge sideprogrammet Un Certain Regard.