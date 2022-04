---

BENTE





og så hopper nyhetene

som nettopp-blitt-tenåringer

fra en flytebrygge like ved

skrik! skrål!

Le Pen! Macron!

ytre! høyre!

bomba!





vi har sagt nei! ikke gjør det!

vi blir gjennomvåte!

men de gjør det

hyl! hvin!

Zelenskyj! Putin!

humanitær! korridor!

bomba!





og så må søsteren min

plutselig

legges inn

i en by langt borte





og det er ikke noe å skrive om

men det er alt

og det blir ingen overskrifter

men det er likevel alt

som betyr noe





Bente! og hjertet hennes!

hjertet! og Bente!





Av: Nils-Øivind Haagensen

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.