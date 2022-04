---

SITATER OM KRIG I EUROPA

Det er veldig emosjonelt for meg, for

jeg ser europeere

med blå øyne og blondt hår

bli drept.

dette er ikke Irak eller Afghanistan,

dette er en relativt sivilisert, relativt europeisk by,

en by hvor du ikke forventer eller håper

at noe kommer til å skje.

det er gripende å se på dem, se måten de er kledd,

dette er velstående middelklassefolk, ikke

åpenbare flyktninger som forsøker å flykte fra

Midtøsten eller Nord-Afrika.

de ser ut som en hvilken som helst europeisk familie

du ville bodd ved siden av.

Vi er i det 21. århundre, i en europeisk by

og vi ser kryssermissil

bli skutt som om vi var i Irak eller Afghanistan,

kan du tro det?

De virker som oss, det er det som er sjokkerende.

Ukraina er en europeisk by.

dets folk ser på Netflix

og har Instagram-kontoer, stemmer i frie valg

og leser usensurerte nyheter.

krig er ikke lenger noe som besøkes av en fattig,

avsidesliggende befolkning,

det kan skje hvem som helst.

disse er ikke som de andre barna

som vi har blitt vant til å se

lide på TV. disse barna er blonde med blå øyne,

dette er veldig viktig.

USA har brukt en termobarisk bombe før,

i Afghanistan,

tanken på at den skal brukes i Europa

er motbydelig.det er én ting at saringass brukes på mennesker

i Syria,

som er langt unna,

som er muslimer og av en annen kultur,

men hva skal Europa gjøre

når det er på europeisk jord,

gjort mot europeere?





Av: Sumaya Jirde Ali

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.

