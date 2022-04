Ny kulturredaktør i NRK

– Jeg er skikkelig glad for å få denne muligheten. Kulturfeltet er så rikt, og det å formidle opplevelser, underholdning, innsikt og nye tanker til publikum gjennom kulturinnhold og kulturjournalistikk, føles både viktig, meningsfullt, og ikke minst er det utrolig gøy, sier Nordstrand i en pressemelding.

Hun tar over for Marius Hoel, som gikk til utviklingsavdelingen i mars.

– Nordstrand har et sterkt engasjement for å fremme kulturens plass og betydning i samfunnet og har store ambisjoner for NRKs kulturinnhold, sier påtroppende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

