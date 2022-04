ERKJENNER UTFORDRINGEN: – Å være den ene som har et annet språk enn resten, vil naturligvis være en utfordrende situasjon, svarer statssekretær Kristina Torbergsen (Ap). Mandag denne uken fortalte leder av Tegnspråkutvalget, Hilde Haualand, at hun frykter «store sosiale konsekvenser» på grunn av manglende tegnspråk-arenaer. (Ilja C. Hendel/Kunnskapsdepartementet/Erlend Berge)