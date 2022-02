Uttrykkene er mange. Fra country til samtidsmusikk. Fra hviskende sang til store orkesterklanger. Joiken er kjernen i det meste.

På Samefolkets dag søndag stemmes årets samiske låt fram på NRK Sápmi, og de 12 Urbi-kandidatene er fra både Norge, Sverige og Finland. Alle artistene har vunnet «månedens låt» i løpet av fjoråret. Noen av dem er Aili fra Karasjok, Dear Sara fra Sverige, og Agnete Saba som synger «Linna giella» om hennes kjærlighet til morsmålet.

– Det har vært et økende antall utgivelser fra samiske artister, og det musikalske spennet er stort, sier Sandra Márjá West, sjef for Riddu Riđđu-festivalen.

FESTIVAL: Sandra Márjá West er festivalsjef for Riddu Riddu. Hun ser samisk musikk i rivende utvikling. (Riddu Riđđu)

Var ikke god nok

Festivalen gir henne et bredt utsyn over både internasjonal og samisk musikk. Siden den samiske musikkbransjen krysser landegrensene, er det vanskelig å finne samlede tall. West besøker imidlertid de mange festivalene også i Finland, Sverige og Russland, og ser dermed bredden.

Alle kjenner Mari Boines betydning. Men hun mener også at artister som Isak, Emil Karlsen, Agnete Saba og Marja Mortensson baner vei.

– Det er ikke så mange år siden NRK P3 ikke ville spille samisk musikk og begrunnet det med kvalitet, forteller West.

Hun mener å se en lignende vekst også på svensk og finsk side. På lista over kandidater til årets samiske låt, finner du to låter med tidligere nevnte Dear Sara. Også Elin Oskal og den svenske reineier og Melodifestival-deltaker Jon Henrik Fjällgren, er blant kandidatene.

Vi ser en form for fornyet selvtillit rundt samisk musikk — Mats Borch Bugge

Rivende utvikling

NRKs musikksjef Mats Borch Bugge var tidligere musikksjef for P3. Han har tidligere uttalt at den samiske musikken de fikk tilsendt ble vurdert på lik linje med annen musikk og at det ikke nådde opp av kvalitetshensyn.

– Det har heldigvis endret seg voldsomt siden den gang. Samisk musikk har fått et solid løft og kanskje har noen viktige ambassadører som Ella Marie Hætta Isaksen banet vei. Vi ser det også innenfor klassisk med Marja Mortensson som er en fantastisk artist. Det har vært en rivende utvikling, og vi ser en form for fornyet selvtillit rundt samisk musikk, sier Bugge.

AMBASSADØR: Ella Marie Hætta Isaksen er blant de artister som har gått foran. (Stian Lysberg Solum/NTB)

De neste

Musikkoperatørene kaller seg landets største distributør av fysisk og digital musikk. Deres liste over fjorårets samiske utgivelser, teller 12 utgivelser. Lista har et spenn fra polarpop til dypdykk i joikens historie.

Mange peker på dragkraften som ligger i samiske artisters deltakelse i store TV-sendinger som «Stjernekamp», «De neste» og MGP. Isáks «Are You Lonely» klarte i fjor – med god hjelp av Alan Walker og Steve Aoki – å gå forbi Frode Fjellheims Frost-suksess «Vuelie» i antall strømminger. Partymusikken til Kevin Boine og MGP-artisten Keiino har også strømmetall i timillionersklassen.

Vi må lære oss at samisk musikk ikke er én sjanger, men musikk laget av mennesker med samisk bakgrunn — Kolbjørn Norvang, NRK Sápmi

GLAD: Maja Kristine Jåma er rådsmedlem i Sametinget med ansvar for kultur. – For meg var det unikt å høre Marja Mortensson i beste sendetid sier Råma. Bildet er tatt da hun som reineier holdt appell utenfor Stortinget. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Støtteordning

Maja Kristine Jåma er rådsmedlem i Sametinget med ansvar for kultur. Som sørsame er hun ekstra begeistret for måten Marja Mortensson løftet det sørsamiske språk gjennom NRK-programmet «De neste».

– Jeg blir glad når jeg hører samisk musikk og spesielt i et slik program som når mange. For meg var det unikt å høre sørsamisk joik i beste sendetid, sier Jåma.

De to siste årene har Sametinget gjennom sin støtteordning utbetalt nærmere fem millioner kroner til 32 artister og produksjonsselskap.

– Jeg er veldig glad for at vi på den måten kan hjelpe artister til å utvikle og gjøre sin musikk tilgjengelig for andre, sier Jåma.

Hun minner om at Sametinget har eksistert i over 30 år og tror at ordninger for å legge til rette for samisk musikk har bidratt til bygging av samisk identitet og selvtillit.

– Flere har fått mot til å ta del i joiken og å utforske samisk musikk. Oppsvinget vi nå ser, er et resultat av slike støtteordninger, men skyldes også at vi har vært med på å bygge en stolthet som man ønsker å uttrykke gjennom musikken. Det er dessverre slik at joiken ikke alltid har stått like sterkt og har vært forbundet med skam, sier Jåma.

Samisk musikk

Det er ingen egen musikalsk sjanger som kalles samisk musikk.

Journalister bruker det som et samlebegrep for all musikk laget av samer eller der samiske språk brukes.

Begrepet innebærer alt fra tradisjonell joik til visesang, country, rock, hiphop med mer.

Noe av den samiske musikken passer også under såkalt verdensmusikk (World Music).

Kilde: NRK Sápmi

Melodi Grand Prix delfinale nord FEST: Kevin Boine på generalprøven til MGP delfinale Nord-Norge for to år siden. (Julia Marie Naglestad/NRK/NTB)

Superstar

Er tiden kommet for en Sami Superstar, spurte NRK Sápmis musikkjournalist Kolbjørn Norvang i en kommentar for tre år siden. Hva sier han nå?

– Vi er veldig nær nå, om vi tenker på en ung superstar. Mari Boine har lenge vært en ledestjerne. Vi ser at Ella Marie i Isák er nær når hun jobber med stjerner som Alan Walker. Andre er også i toppen, men vi er ikke der helt ennå.

Norvang nevner også Kevin Boine, Aili og Northkid med deres samiske røtter.

– Vi må lære oss at samisk musikk ikke er én sjanger, men musikk laget av mennesker med samisk bakgrunn. Fred Buljo og Keiino lager musikk som er noe helt annet enn det for eksempel Marja Mortensson holder på med, men begge deler er samisk musikk.

UMESAMISK: Katarina Barruks popmusikk kombinerer joik og umesamiske tekster. Hun opptrer på Riddu Riđđu-festivalen i 2022. (Marika Vikström)

Vil redde språk

To unge artister med en misjon utenom det vanlige, er sørsamiske Marja Mortensson og ume-samiske Katarina Barruk. Deres ambisjon er å vitalisere hvert sitt truede morsmål.

Mortensson ble kåret til årets folkemusiker 2021. En del av begrunnelsen var at hennes «kompromissløse bruk av eget språk» gir oppmerksomhet til sørsamiske områder og tradisjoner. Hun har både mottatt Spellemannpris og Áillohaš-prisen.

Katarina Barruk er av de få artister som snakker umesamisk. Hun er like kompromissløs som Mortensson i sin bruk av morsmålet. I fjor fikk hun kulturbærerprisen av Skap – svenske musikkskaperes egen organisasjon.

Samisk kultur er blitt synlig på en naturlig måte — Frode Fjellheim

Orkesterverk

Denne uka introduserer Frode Fjellheim joik og samisk musikk for mange hundre korsangere over hele verden i det nettbaserte Stay At Home Choir. Mennesker over hele verden fikk også ørene opp for joik gjennom Fjellheims vignettmusikk til Disney-suksessen Frozen.

– Dagens oppblomstring må ses i lys av en utvikling som har gått over tid. At vi ser stadig flere unge samiske artister og ulike prosjekter med samisk innhold, håper jeg er riktig. Kanskje har det noe med den statusen som samisk kultur begynner å ta tilbake. Jeg tror kanskje det har befestet seg sterkere enn tidligere, og er blitt synlig på en naturlig måte.